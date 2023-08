Le Muse di Sinisgalli a Montemurro, il 12 agosto la conferenza poetica di e con Gianlugi Gherzi

“A cosa serve la poesia – canti per la vita quotidiana” è il titolo della conferenza poetica di e con il poeta, attore e regista Gianluigi Gherzi, in programma Sabato 12 agosto alle 21:30 nell’ex Convento San Domenico a Montemurro (PZ) per il terzo appuntamento della rassegna “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola” 9 organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli.

Autore di testi e regie per alcuni dei più importanti gruppi di teatro di ricerca italiani, tra i fondatori del progetto teatrale “Teatro degli Incontri” a Milano, Gherzi porta in scena un racconto di parola potente ed evocativa che richiama un lavoro realizzato con l’attore e autore Giuseppe Semeraro. Una scrittura a quattro mani pubblicata dalle edizioni Sensibili alle foglie (2016). Due voci, due sguardi, due sensibilità che si incontrano in un incrocio di respiri, di piccole apnee, di meraviglia. Siamo nel territorio della poesia, del teatro, del pensiero rivolto alla società e al mondo.

La performance di Gherzi sarà accompagnata dalle note del violino di Pina Lobosco e del pianoforte di Paola Cammarota.