Le Monachelle Lucane saranno custodite dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura

La “Monachella” di Rotondella, Nova Siri e Montalbano J. diventa patrimonio culturale immateriale e la sua storia sarà custodita su supporto digitale presso l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi del Ministero della Cultura. Tra i compiti dell’Istituto quello di custodire “documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” proprio per evitare che tale patrimonio venga disperso con il trascorrere degli anni. Le antropologhe Petralla Liana e Montemurro Carmen dell’associazione culturale LEGORATIO hanno raccolto una videotestimonianza di Rudy Marranchelli, fondatore dell’Ecomuseo della Siritide, sulle indagini condotte “alla ricerca del mito della Monachella”. Sorta di Genius Loci dei tre comuni lucani, assume una particolare rilevanza anche perché “unica” nel suo “genere”, richiamando molteplici legami tra Donna e Natura che risalgono fino all’antichità e meritano di essere ulteriormente approfonditi.

“Esistono storie che superano la fantasia per varcare i confini della realtà. Questa è una di quelle che nei secoli ha messo in discussione “verità universali”. In tanti, forse in troppi, hanno visto e percepito, la presenza della Monachella nei comuni lucani di Rotondella, Nova Siri e Montalbano J. Frutto delle “storie da focolare” degli anziani, tramandate oralmente da generazioni. Emoziona oggi sapere che la Monachella sarà custodita tra le voci d’interesse culturale – dichiara Rudy Marranchelli – ringraziando le antropologhe Petralla e Montemurro per l’attenzione dedicata”

La monachella, secondo l’immaginario popolare dei tre comuni del Metapontino, è un essere misterioso e molto dispettoso. Ha la statura di una bambina, si confonde con le ombre e lunghi capelli le coprono il viso rendendola irriconoscibile. Si narra che nelle case è lei a nascondere gli oggetti e che la notte si mette sulla pancia di qualche malcapitato per disturbare il sonno. Tuttavia, anche se dispettosa, la monachella nasconde un tesoro e se si riesce a catturare, in cambio della libertà e di alcune parole magiche, è pronta a donare ricchezza e fortuna nel lavoro e nella vita domestica.