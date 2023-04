Le idee dei costruttori di Next Generation in Consiglio regionale

Un portale che intende essere uno spazio di informazione e interazione tra giovani e istituzioni locali su temi quali opportunità nella comunità europea, lavoro, terzo settore, transizioni ecologica e digitale. E’ la proposta, frutto dei quattro tavoli di dialogo con esperti, rappresentanti istituzionali, mondo imprenditoriale ed accademico, associazioni di settore, che i giovani di “Next Generation: costruttori di futuro”, hanno presentato in Aula consiliare, alla presenza, oltre che del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, dell’assessore alle Politiche di Sviluppo e Lavoro, Alessandro Galella, dei presidenti della quarta, terza e seconda Commissione consiliare, Dina Sileo, Piergiorgio Quarto, Luca Braia e del consigliere regionale Giorgetti. Ultimo step, quello di oggi, di una iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, e con la partecipazione delle Consulte provinciali degli studenti di Potenza e Matera, nell’ambito dell’anno europeo dei giovani.

“Vedervi qui, in questa Aula, uniti dalla stessa voglia di esserci, di conoscere e di dare un fattivo contributo in azioni che possano lasciare il segno produce una grande emozione. Vedervi determinati e sintonizzati, pronti a creare sinergie in questo particolare momento storico segnato dalla guerra in Ucraina e da tanti altri conflitti sparsi per il mondo e da un pericoloso cambiamento climatico, riempie tutti noi di grande soddisfazione”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nell’aprire i lavori di oggi. “Siete qui per testimoniare il valore di una proposta di legge che nasce dal basso. Le vostre idee, maturate nel corso dei diversi incontri che avete avuto a partire da novembre scorso, e confluite in questa interessante proposta, vi renderanno protagonisti di una iniziativa legislativa che nasce dal basso. Una iniziativa che sicuramente farà da apripista per le altre Regioni”.

Il senso del progetto è stato illustrato dal coordinatore della struttura di informazione, comunicazione ed eventi, Pierluigi Maulella Barrese.

Il dirigente generale del Consiglio regionale, Domenico Tripaldi, nel prendere la parola ha espresso un giudizio altamente positivo su “Next Generation: costruttori di futuro”, “una iniziativa che rafforza quello che è il senso alto di un percorso di cittadinanza attiva: stimolare nei ragazzi la consapevolezza dei diritti e dei doveri che connotano una società democratica, investendo sul concetto che non si dà democrazia se non la si coltiva. Un percorso portato avanti con metodologie moderne, non soltanto lezioni frontali, ma tavoli tematici, incontri coinvolgenti, e che ha contribuito a far avvicinare i giovani alle istituzioni”.

Barbara Coviello, Referente per la legalità dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha portato i saluti della dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, Claudia Datena, non presente perché impegnata in un’attiva formativa a livello ministeriale ed ha ringraziato gli studenti per l’impegno profuso con tanta energia ed empatia. Coviello ha ricordato “Le Costituzioni Melfitane”, che l’imperatore Federico II promulgò nel Castello di Melfi: “La Basilicata ha avuto sempre da insegnare in materia di innovazione giuridica, a partire dalla prima legislazione ad impronta costituzionale, che ci proiettava nel futuro mentre il mondo era ancora immerso nel Medioevo, e poi a seguire con uomini illuminati come Mario Pagano ed Emanuele Gianturco. Vedo in questo progetto che oggi prende forma nella maniera più ufficiale, la continuazione della capacità di essere avanti e proiettarsi nel futuro”.

“Oggi si chiude un cerchio che abbiamo iniziato a disegnare nel 2022, quando nell’ambito dell’anno europeo dei giovani provammo a immaginare Next Generation – costruttori di futuro”. Lo ha sottolineato Vito Verrastro, giornalista esperto di orientamento al lavoro, nell’evidenziare che “il senso di questa iniziativa sta nel sottotitolo, “costruttori di futuro”. Oggi siamo qui a chiudere quel cerchio, e a portarvi in dote un’iniziativa che speriamo possa diventare modello di continuità per trasferire messaggi positivi ad una generazione dalle enormi potenzialità, eppure impaurita, spiazzata, disancorata da punti fermi che le precedenti generazioni avevano. Dovremmo trasmettere loro la cultura del rischio, la responsabilità individuale che si fa collettiva, l’aspirazione alla libertà, e l’instradamento verso una terza via tra emigrazione e rassegnazione. Dovremmo prendere da loro l’entusiasmo e la voglia di futuro che manifestano e che noi abbiamo scoperto grazie a loro. Next Generation Costruttori di futuro è un primo tassello. Occorre dare continuità e mettersi in costante ascolto, sapendo che la sfida di oggi e del futuro si vince sul tema delle competenze, ma anche dell’ascolto reciproco, dell’empatia, dell’intelligenza emotiva, della vicinanza tra giovani e meno giovani, tra cittadini e Istituzioni”.

La parola è poi passata ai protagonisti della giornata: a Martina Montemurro, presidente regionale della Consulta studentesca della Basilicata, ai componenti della Consulta studentesca Federica Di Nicola, Giulio Pedota, Donato Telesca, Simone Caruro, a Fabrizio Manna, rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli studi della Basilicata che, con entusiasmo e competenza hanno riassunto le quattro le tematiche affrontate durante i tavoli: Opportunità dell’Europa per i giovani; Lavoro, orientamento, occupabilità, opportunità; Educazione al volontariato e alla solidarietà/partecipazione attiva rispetto alle proprie comunità; Transizione ecologica e green economy.

Tavoli che hanno lasciato il segno concretizzatosi, poi, nella proposta illustrata con dovizia di particolari dal presidente della Consulta studentesca della Provincia di Potenza, Armando Mastromartino. La proposta ha spiegato mira ad “informare sulle politiche messe in campo dalla regione Basilicata; garantire ai giovani lucani la possibilità di interagire in maniera diretta con le istituzioni locali; svolgere attività di sensibilizzazione e di informazione rispetto ad iniziative e attività organizzate sul territorio; valorizzare le peculiarità e le ricchezze del territorio; dare ai giovani la possibilità di instaurare un contatto diretto con esperti e professionisti dei vari settori. In definitiva, il portale “NEXT GENERATION BAS” sarebbe quindi lo strumento di cui la regione Basilicata si dota per coinvolgere maggiormente le giovani generazioni nelle scelte e nelle opportunità messe in campo su temi centrali per il loro futuro e offrire loro maggiori opportunità nel territorio locale. Ciò risulterebbe estremamente utile anche al fine di ampliare il bagaglio delle conoscenze e delle competenze delle giovani generazioni coerentemente alla scelta della Commissione Europea di dedicare l’anno 2023 proprio alle competenze”.

Negli interventi che sono seguiti da parte dei rappresentanti istituzionali, l’assessore Alessandro Galella, i presidenti delle Commissioni consiliari Sileo, Quarto e Braia, e del consigliere Giorgetti, parole di apprezzamento per il coraggio delle azioni messe in piedi, per la capacità di essere e di fare, per l’impegno dimostrato nel misurarsi su temi importanti e di grande attualità, per il desiderio di protagonismo, e per la richiesta di poter essere giovani. Tutti hanno ascoltato con grande attenzione ed interesse, dimostrandosi pronti ad accogliere quanto dai ragazzi richiesto, mettendo a disposizione la propria esperienza, cercando di creare le giuste sinergie, di farsi portavoce di bisogni e interpreti di buone pratiche. Da parte di tutti l’invito al presidente Cicala a rendere strutturata questa iniziativa che “tanto ha dato ai giovani ma anche a noi rappresentanti istituzionali”. Proposta accolta con estrema disponibilità dal Presidente dell’Assemblea.

I ragazzi prima di entrare nell’Aula consiliare hanno avuto la possibilità di visitare la mostra sulla Costituzione Italiana, realizzata in occasione dei 50 anni della Regione e curata dalla Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi, diretta da Pierluigi Maulella Barrese.