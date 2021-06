“Le Fabbriche dell’Ossigeno – il giardino di comunità” domani inaugurazione presso ITT di Villa d’Agri

Si svolgerà domani 26 giugno, alle ore 18.00, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico di Villa d’Agri, la cerimonia inaugurale dell’importante ed emozionante iniziativa “Le Fabbriche dell’Ossigeno – il giardino di comunità”. “Cosa abbiamo imparato? La preziosità – spiega la docente Antonella Marinelli – dello spazio pubblico, l’importanza della condivisione, la dignità delle piante spontanee, la fierezza dei fiori, lo studio – continua la professoressa – per la progettazione, la meraviglia per un colore che non ti aspetti, il valore del bene comune, l’importanza del professionismo, la necessità – aggiunge Marinelli – di fare bene per stare bene”.

All’iniziativa interverranno: la dirigente scolastica dell’Omnicomprensivo di Marsicovetere, Marinella Giordano, il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, il responsabile della Fondazione Eni Enrico Mattei, Cristiano Re, l’architetto paesaggista, Gerardo Sassano, il garden designer, Alberto Petrone, Valerio Giambersio della Fondazione Citta della Pace di Sant’Arcangelo e Gennaro Curcio dell’Istituto Internazionale Maritain.