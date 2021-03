Le eccellenze dello sport vanno aiutate a superare questa crisi

“Il grido di allarme lanciato dallo sport ‘professionistico’ lucano va colto con la massima attenzione”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva sulla lettera aperta inviata al governatore Vito Bardi dai presidenti delle principali società sportive lucane: Potenza calcio, Cmb Matera, Volley rinascita Lagonegro, Basilicata nuoto e Olimpia Basket Matera. Per Polese:

“Lo sport è importante non solo per i suoi aspetti agonistici ma anche perché è uno straordinario mezzo di emancipazione e promozione sociale di un territorio. Le società sportive sono anche delle vere e proprie aziende con bilanci, spese e introiti. Lo sport non è solo passione è anche economia. E come tutti i settori anche quello dello sport sta affrontando una importante crisi economica conseguente alla Pandemia”. “Per questo faccio mio l’appello dei presidenti sportivi e chiedo alla Regione Basilicata di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per sostenere un settore che al pari degli altri non può essere abbandonato a se stesso. Vanno difese le nostre eccellenze agonistiche per non disperdere un patrimonio di storia della Basilicata che negli anni ha dato lustro alla nostra terra anche fuori dai confini lucani diventando in alcuni casi un motivo di vanto per la Basilicata che sa vincere”, conclude il vicepresidente del Consiglio regionale Polese.