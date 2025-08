Le comunità dei piccoli borghi ragionano sul loro futuro con la rete Basilicata Favolosa, il 7 agosto a Villa d’Agri

“Le comunità dei piccoli borghi ragionano sul loro futuro con la rete Basilicata Favolosa Parte da Pietrapertosa, mercoledì 6 agosto, la serie di incontri dal titolo Restare. Credere. Sognare. Per

costruire insieme un futuro possibile, format interattivo itinerante che toccherà diversi centri lucani. In un continuo scambio di riflessioni, idee e proposte, gli autori del portale Basilicata Favolosa dialogheranno con il pubblico, amministratori, operatori del territorio, associazioni e gente comune, per analizzare le possibilità che possono offrire strategie di sviluppo turistico vicine alle comunità.

Ad accompagnare i momenti di riflessione collettiva, la mostra di fotografie di Michele Luongo che ha ritratto tutti i 131 comuni lucani nei suoi aspetti più autentici.

Insieme a Giovanni Sapienza, ideatore di Basilicata Favolosa e promotore del Turismo di comunità, l’Associazione Turistica a Sud B&b, presieduta da Fernanda Serra, il fotografo Michele Luongo e con la partecipazione della giornalista Carmen De Rosa.

Gli incontri di agosto già calendarizzati proseguiranno il 7 a Villa d’Agri di Marsicovetere (piazza Zecchettin alle 20:00), l’11 ad Albano di Lucania, il 13 a Lagonegro e il 27 a Sant’Angelo Le Fratte. Nei prossimi giorni le date di Vietri di Potenza, Laurenzana, Campomaggiore e di altri comuni che parteciperanno a questa ampia riflessione collettiva sulle opportunità di crescita che solo la forza delle comunità può rendere reali.

La presidente dell’associazione “A Sud”, Fernanda Serra, sottolinea che “è ora che tutti noi che facciamo accoglienza turistica, iniziamo a renderci protagonisti attivi dei processi di promozione e sviluppo dei nostri territori e ci interroghiamo su possibili strategie che rendano sempre più appetibili le nostre destinazioni”.

“Per me, come giornalista, è fondamentale ascoltare le storie e le esperienze delle comunità locali”, afferma Carmen De Rosa. “Credo che solo attraverso un dialogo autentico e partecipato possiamo costruire un futuro sostenibile e inclusivo per i nostri territori. Questi incontri sono un’opportunità preziosa per riflettere insieme sulle strategie di sviluppo turistico che possano valorizzare la nostra Regione e i suoi abitanti”.

Giovanni Sapienza aggiunge che “durante le serate toccheremo con mano come e perché esperienze con idee che hanno coinvolto le comunità hanno avuto successo e strategie calate dall’alto si sono spesso risolte in spreco di risorse. Basti pensare ai costosissimi pannelli interattivi disseminati su territori dove si è investito poco o nulla per portare gente ad utilizzarli. È come costruire un grandioso teatro, inaugurarlo in pompa magna e poi organizzare stagioni scadenti o tenerlo del tutto chiuso. Fino a quando amministrazioni e comunità non si siederanno insieme ad esaminare il da farsi e le incongruenze da evitare, capendo che solo remando tutti dalla stessa parte si può sperare in risultati positivi, il “restare” nei nostri paesi sarà sempre più duro. Non abbiamo ricette magiche da proporre, chi dice di averne senza coinvolgere attivamente chi vive nei piccoli centri, ha a cuore il conto in banca non la comunità”.

Gli organizzatori sottolineano che questi incontri propongono prospettive su cui ci si confronterà sui territori che hanno voglia di valutare un futuro di crescita collettiva. Di certo, per ora, in troppi piccoli paesi ci sono numeri impietosi che impongono un cambiamento di rotta.

Il team di Basilicata Favolosa Invita tutti i “restanti” a ricaricare gli smartphone: protagonista sarà la comunità.

Per informazioni www.basilicatafavolosa.it

Per approfondire il tema del Turismo di comunità www.turismodicomunita.it