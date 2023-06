Lavoro: Mercoledì 21 Giugno a Viggiano presentazione programma G.O.L.

Si terrà Mercoledì 21 Giugno a Viggiano alle ore 16.30, presso il teatro comunale, un incontro illustrativo, organizzato da S.I.T. srl (System Italia Territory), in cui verrà presentato il programma G.O.L. (Garanzia Occupabilita’ Lavoratori)

In particolar modo si discuterà delle modalità di adesione al progetto e del catalogo di corsi di formazione professionale.

Per saperne di più:

La Missione 5 componente 1 del PNRR- Politiche per il lavoro, prevede il “ Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori Gol. In linea generale, i disoccupati, i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito e i giovani e le donne in situazioni di fragilità stipuleranno con i Centri per l’Impiego un Patto di servizio personalizzato e condiviso, per poter accedere, entro tempi brevi, a percorsi di politica attiva, opportunamente calibrati sui bisogni e le caratteristiche della persona (profiling) e garantiti dal sistema regionale pubblico/privato dei servizi per l’impiego. L’incontro promosso vuole chiarire ed affrontare tutti i passaggi necessari per poter accedere, con cognizione, a tutte le azioni previste e nel rispetto delle norme stabilite dal PNRR. In breve le azioni previste nell’ambito del programma, da mettere in campo sono:

1. Percorsi di reinserimento lavorativo volte a rafforzare il livello delle competenze dei destinatari nonché il loro livello di occupabilità;

2. Percorsi di riqualificazione con la previsione di un’attività di formazione professionalizzante per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato;

3. Percorsi di lavoro ed inclusione da attivare con il coinvolgimento dei servizi del territorio (educativi, sociali, sanitari ecc.), saranno sperimentati percorsi di accompagnamento dedicato con il coinvolgimento del terzo settore soprattutto per le persone con disabilità e per i disoccupati più fragile;

4. Percorsi che favoriscano la creazione di imprese femminili con la previsione di misure di sostegno più aderenti ai fabbisogni delle donne.

Contatti e ulteriori informazioni:

e-mail:sitgol@sitpz.it

tel. : 0971.470262