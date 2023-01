Lavorare per la riapertura di tutti gli impianti sciistici della regione

“Grazie alle nevicate della settimana scorsa, la stagione turistica in Italia ha potuto giovare di un rilancio e sembra essere decollata.”

Così il consigliere della Lega Gianuario Aliandro che sottolinea: “Un periodo difficile , però, per le stazioni sciistiche della Basilicata, mi riferisco alla nota località del Sirino e a quella del monte Volturino, che a causa di un cambiamento climatico di questi ultimi anni ma soprattuto a causa di uno stato di grave abbandono , sono rimasti chiusi al pubblico. In specie l’impianto insistente nel territorio di Marsicovetere ha subito un depredamento delle attrezzature stesse, e sul monte Sirino ancora ci sono problemi legati alla caduta di un pilone. Questo per dire che è evidente che serve uno sforzo congiunto istituzionale, oltre alla volontà di produrre turismo, per ristrutturare questi impianti a livello economico.

Le ragioni della poca attrattività per gli investitori del settore, – continua il Consigliere regionale – possono essere molteplici, ma spiace constatare che due bellezze naturali non possano essere fruibili dai turisti e amanti della neve.

Per questa ragione, e alla luce delle possibilità offerte anche dal Pnrr direttamente ai comuni, il mio invito anche ai sindaci dei comuni di Lagonegro, Moliterno e Marsicovetere è di aprire un dialogo con le istituzioni regionali e con gli attori interessati per risolvere la questione.

Il fine ultimo- conclude Aliandro – è quello di ripensare all’uso degli impianti, non necessariamente vocati al solo utilizzo invernale, ma ripensati in chiave turistica tutto l’anno.”