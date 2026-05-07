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L’Avis Marsicovetere da primavera: donazioni sangue, festa della Mamma, cuori Telethon e Giro-E

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Un ricco programma in Agenda per l’Avis Comunale di Marsicovetere in questo momento primaverile.

Il nostro essere presente sul territorio con le Donazioni di Sangue e Plasma è una attività che ci vede presenti almeno in un paio di occasioni al mese ed anche per il mese corrente diamo appuntamento a tutti per il giorno 10 maggio, dalle 7:30 alle 11:30, presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel per le donazioni del sangue.

Sarà un momento per accogliere le mamme donatrici che, oltre a donare la vita ai propri figli, offrono un parte preziosa di loro stesse anche per salvare tante vite umane, bisognose di trasfusioni e cure ematologiche.

Nel giorno della Festa della Mamma, la nostra Associazione, non dimenticherà del loro gesto che compiranno nel donare il sangue perchè, dopo ventotto anni, siamo ancora insieme: oggi come allora ad unirci è l’importanza che diamo alle persone.

Oltre alle mamme, l’Avis di Marsicovetere, non dimentica le campagne attive della Fondazione Telethon.

«È incredibile che sia passato così tanto tempo. I donatori Avis sono individui sani che compiono un gesto straordinario per i pazienti e, allo stesso tempo, aiutano anche realtà come la Fondazione Telethon a studiare le malattie rare. Nessuno viene lasciato indietro e questa mission condivisa». «Avis rappresenta la cultura del dono e dà voce all’attività di Telethon. Per chi fa ricerca scientifica come noi, sapere di poter contare su una rete di questo tipo è strategico e non può che portare risultati significativi. Pensiamo alle patologie ematologiche come la beta-talassemia, per la quale la sperimentazione clinica è già a uno stadio avanzato, o l’emofilia. Il sangue e gli emoderivati restano una fonte preziosa che non può essere riprodotta in laboratorio ed è quindi fondamentale garantire la loro disponibilità in modo costante». «Il mio auspicio è che questi 28 anni con Avis Marsicovetere siano solo i primi di un altrettanto lungo periodo di collaborazione. Ci sarà sempre bisogno di sangue donato, ecco perché occorre andare avanti insieme per mettere a disposizione di tutti le competenze e le esperienze di ciascuno. Tutti hanno il diritto a vita di qualità, accesso scolastico e relazioni. E noi lavoriamo per questo».Francesca Pasinelli (Consigliera Fondazione Telethon).

Altro momento di condivisione che riserva la nostra Associazione ai propri volontari ed agli appassionati di ciclismo è la presenza al nastro di partenza della 2^ tappa del Giro-E d’Italia che partirà da Villa d’Agri il giorno 13 di maggio 2026 alle ore 12:30.

Ecco l’illustrazione del percorso presente sulla pagina ufficiale del Giro “https://www.giroe.it/tappe/tappa-2-del-giro-e-2026-villa-dagri-di-marsicovetere-potenza/”:

«Marsicovetere, nel cuore della Basilicata, è un territorio autentico e complesso dove storia, natura e tradizioni convivono in armonia. Il centro storico, arroccato a 1.037 metri di altitudine nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, dialoga con Villa d’Agri e Barricelle, le sue due frazioni popolose, mentre la Montagna del Volturino e il fiume Agri ne definiscono identità, biodiversità e vocazione ambientale. Tra vicoli medievali, palazzi nobiliari e chiese storiche, il borgo racconta secoli di memorie e culture locali, tradizioni e illustri lucani nel mondo.

Il territorio è ideale per il turismo lento e sostenibile. La Ciclovia Meridiana, segnata a Occidente dall’antico tracciato della Via Herculia, conduce attraverso boschi, geositi e paesaggi evocativi, immersi nell’autentica atmosfera di Marsicovetere. Gli itinerari includono un anello principale di 308 km (+6120 m/-6120 m), cinque percorsi di intersezione, un breve anello pianeggiante a Valle dell’Agri e il tracciato “La via dell’acqua” per MTB. Sentieri escursionistici e percorsi CAI attraversano faggete secolari e panorami mozzafiato, offrendo esperienze a contatto con la natura.

Eventi culturali e tradizionali animano il paese durante tutto l’anno, dalla Sagra del Prosciutto di Marsicovetere – di recente riconosciuto Presidio Slow Food-, al tartufo, ai mieli e formaggi artigianali. Marsicovetere invita ciclisti e viaggiatori a scoprire percorsi tra storia, natura e sapori autentici, per un’esperienza lenta, immersiva e profondamente connessa al territorio».

E’ primavera, risvegliamo il nostro altruismo. Doniamo!

A proposito di dono, infine, un invito a tutti è quello di destinare il 5 per mille nella vostra prossima dichiarazione dei redditi ad Avis Marsicovetere, scrivendo il nostro Codice Fiscale 96026590768. Grazie di cuore per la vostra generosità.

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