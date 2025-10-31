Eventi in Basilicata

Laurenzana rivive il 1809: il Brigante Taccone torna “Re di Calabria e Basilicata” Il 1° novembre

Il fascino della storia torna a rivivere tra le antiche mura del borgo di Laurenzana con la nona edizione della rievocazione storica “Laurenzana 1809 – Il Brigante Taccone, Re di Calabria e Basilicata”, in programma sabato 1° novembre 2025. L’iniziativa, ideata e promossa dalla Pro Loco “Universitas Laurentianae”, animerà il centro storico e l’imponente Castello feudale, riportando il pubblico indietro di oltre due secoli, nel cuore di un’epoca densa di contrasti e passioni: quella del brigantaggio meridionale durante il decennio francese e la Restaurazione borbonica (1806–1815). Protagonista della rievocazione è Domenico Rizzo, detto Taccone, brigante laurenzanese dalla vita avventurosa e tormentata. Tra la Basilicata, la Calabria e la Terra di Lavoro, Taccone divenne un nome leggendario: temuto dalle autorità francesi e osannato dal popolo, rappresentò per molti la voce di un Sud ribelle, che non accettava la sottomissione e difendeva la propria libertà con le armi e con l’ingegno. Attraverso quattro scene teatrali itineranti (Chiesa Madre, ai piedi del castello, all’entrata e all’interno del maniero), messe in scena tra le viuzze e le piazze del borgo, la rievocazione farà rivivere le gesta, i conflitti e la drammatica umanità di un personaggio che ha segnato la memoria collettiva lucana. Ad accompagnare i momenti salienti dello spettacolo sarà la musica dei Tarantanzi, con ritmi e sonorità popolari che restituiranno tutta la forza evocativa della tradizione meridionale. Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta fino a diventare una rievocazione di rilievo nazionale, capace di unire storia, ricerca culturale e partecipazione popolare. La qualità del progetto è stata riconosciuta da importanti istituzioni: nel 2021 la rievocazione è stata inserita nell’Elenco delle Rievocazioni Storiche Italiane del Ministero della Cultura, attestando la sua valenza culturale e storica; nel 2022, nell’ambito del progetto “Mappatura delle Rievocazioni Storiche” condotto dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), è stata selezionata come unica manifestazione lucana tra le 25 rievocazioni più meritevoli d’Italianel 2023 ha ottenuto il “Marchio di Qualità” dell’Ente Pro Loco Italiane, riconoscimento assegnato alle migliori rievocazioni storiche del Paese. Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Senato della Repubblica, a Roma, il 12 marzo 2024.

Il programma per il prossimo 1° novembre prenderà il via alle ore 18:30, con l’accoglienza del pubblico ai piedi del Castello feudale di Laurenzana. Alle 19:00 avrà inizio la rappresentazione “Laurenzana 1809 – Il Brigante Taccone, Re di Calabria e Basilicata”, articolata in quattro scene itineranti che si snoderanno nel borgo, accompagnate dalle musiche dei Tarantanzi. A seguire, alle ore 21:30, sarà inaugurato il percorso enogastronomico lungo Corso Popolo, dove sarà possibile degustare le eccellenze tipiche locali, tra sapori autentici e convivialità. La serata si concluderà alle ore 22:00 con il concerto dei “Musici”, in programma a Largo Carità, per un finale di festa e musica popolare. Con ingresso libero e un’atmosfera sospesa tra teatro, storia e tradizione, la rievocazione di Laurenzana rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama riscoprire le radici più autentiche della Basilicata. Tra costumi d’epoca, scene di vita ottocentesca e profumi della cucina lucana, il borgo si trasformerà per una sera in un grande palcoscenico all’aperto, dove la memoria collettiva incontra la passione per la cultura e l’identità del territorio.

