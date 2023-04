Laurenzana: al via le vendite di case a 1 euro. Sabato 22 aprile il primo atto

Sabato 22 Aprile presso la Casa Comunale di Laurenzana (PZ) sarà stipulato il primo rogito del progetto “Case a 1 Euro”.

In Italia i Comuni che offrono opportunità delle case a 1 euro sono diversi, ciò che ha fatto la differenza per LAURENZANA è stato il dettaglio sull’offerta del Comune, che spiega come fare per acquistarle senza alcun costo: “a differenza di ogni altro Comune con progetti similari, solo a Laurenzana, non è previsto alcun deposito cauzionale alla stipula del contratto proprio per aiutare ed incentivare gli acquirenti e favorire il proprio investimento evitando noiosi adempimenti burocratici o requisiti troppo stringenti.”

Per questa sua particolarità, al momento dell’approvazione in consiglio comunale, l’iniziativa ebbe una risonanza mediatica internazionale per la finezza burocratica con la quale fu pensata e redatta, tanto da attrarre, oltre ai vari Media Nazionali, dai Tg delle reti ammiraglie alle testate giornalistiche più rilevanti Italiane, anche l’interesse della CNN l’emittente televisiva statunitense.

Tutto nasce dall’esigenza di ri-popolare il centro storico della cittadina Lucana, che come altri piccoli centri, da anni vive il problema dello spopolamento.

Ci sono molte case decadenti e diroccate, alcune anche di particolare pregio, che con il passare del tempo rappresentano un pericolo per chi vive nel centro storico.

L’obiettivo del progetto non è solo quello di mettere in sicurezza gli immobili che sono stati abbandonati, ma anche, e soprattutto, quello di un rinnovamento e di una riqualificazione del centro Lucano della sua cultura e del suolo paesaggio, con le peculiarità storiche, artistiche, culturali e gastronomiche di Laurenzana.

Caratteristiche già note del suo ambiente salubre per la presenza dei boschi dell’ “Abetina”, il verde delle montagne che la circondano che si fa smeraldo a Primavera, alle acque sorgive cristalline . Il patrimonio storico e artistico/culturale: dal “Castello Feudale”, alle 7 Chiese distribuite sul territorio, su cui spicca la Cattedrale del 1200, “Chiesa S.M.Assunta”, al primo Museo di Archeologia Industriale Lucano “ L’Antica Filanda De Rosa” fondata nel 1920, testimone a custode della storia, anche di altri opifici, che ebbero lustro a Laurenzana (varie distillerie , cappellificio, cereria, ed attività artigianali/ artistiche), al “Convento” Francescano dedicato a S.M.della Neve del 1473, il luogo in cui il miracoloso “Beato Egidio” da Laurenzana visse e mori, le cui spoglie sono ancora oggi custodite in Cattedrale in una teca di Cristallo.

Tutto questo insieme alle peculiarità gastronomiche come la “Nuglia” e le “Patate Ripiene”dette anche “ Abbracciate”, i salumi del luogo , i prodotti caseari e le varie bontà da forno e di alta pasticceria, ne faranno certamente una delle mete predilette dai turisti.

Un’occasione rivolta chiunque (cittadini italiani e stranieri, imprese, associazioni) con l’obbligo di ristrutturare e

far rivivere l’antico borgo , gli immobili potranno essere destinati a finalità abitative o turistico/ricettive e commerciali, in linea con le norme vigenti nella Regione Basilicata.

Insomma un ideale rifugio dai grandi centri in un momento storico come questo, che la pandemia modificato, con l’opportunità di vivere in un luogo, dove i servizi ed i valori si restituiscono alla misura umana.

C’è soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale perché questo appuntamento corona l’impegno fortemente voluto per cercare di arginare il preoccupante fenomeno dello spopolamento e, nel medesimo tempo, di poter riqualificare urbanisticamente il centro abitato.

L’Amministrazione dichiara di essere certa che l’appuntamento di Sabato 22 sarà soltanto il primo di altri prossimi imminenti ed ulteriori atti notarili.

L’evento sarà aperto al pubblico.

Carmen De Rosa