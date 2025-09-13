L’attore Erminio Truncellito al “Parco della Grancia” – Video

Eventi in BasilicataPrimo Piano

All’interno del “Parco della Grancia“, di Brindisi di Montagna (Pz), per la giornata di oggi, sabato 13 settembre, ultimo appuntamento con una serata da confermare per il prossimo 11 ottobre, anche lo spettacolo del noto attore lucano, Erminio Truncellito.

Si tratta del monologo “Io, Brigante“, di Basilide Del Zio, tratto dalla biografia del noto brigante lucano, Carmine Crocco, del quale ne abbiamo già parlato in precedenti articoli che, potrete trovare sulla mia testata giornalistica online “Robex News“.

L’esibizione, sicuramente da non perdere, inizierà intorno alle ore 15:45, come da foto e video, qui pubblicati, con ballate della tradizione orale, interpretate e arrangiate, alla chitarra, da Livio Truncellito che è anche voce corista.

Sarà un nuovo momento di grandi emozioni, assolutamente da non perdere.

Infine, intorno alle ore 21:00, sul palco teatrale lucano, alla presenza di molti spettatori arrivati, per l’occasione, da gran parte dell’Italia, circa 150 figuranti e numerosi attori lucani che allieteranno momenti di grande spettacolo, grazie alla regia di Gianpiero Francese.

