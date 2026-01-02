Latronico saluta il Luogotenente C.S. Mauro Antinolfi: una vita al servizio dello Stato e della comunità

Dopo 47 anni e 7 mesi di servizio, il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Mauro Antinolfi lascia il servizio attivo per essere collocato in quiescenza, chiudendo una carriera straordinaria che ha segnato profondamente la storia della Stazione Carabinieri di Latronico, da lui comandata per quasi 25 anni.

Un percorso umano e professionale di altissimo profilo, vissuto sempre con dedizione, equilibrio, spirito di sacrificio e profondo senso dello Stato, che ha reso il Luogotenente Antinolfi non solo un punto di riferimento istituzionale, ma anche una presenza costante e rassicurante per l’intera comunità latronichese.

Nel corso della sua lunga carriera, il Luogotenente C.S. Antinolfi ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità ed è stato insignito di prestigiose onorificenze, testimonianza concreta di un impegno continuo e di un servizio reso con onore sia in Italia che all’estero. Tra queste figurano:

il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana;

la Medaglia Mauriziana per dieci lustri di servizio militare;

le medaglie per le missioni di pace in Kosovo e per il servizio fuori area, tra cui la Medaglia Meritorius della NATO;

la Medaglia d’Oro per 40 anni di servizio militare e quella di lungo comando;

la Medaglia della Difesa Nazionale del Ministero della Difesa francese;

le onorificenze per gli interventi in occasione di eventi sismici e alluvionali, tra cui Basilicata e Campania 1980, Brandeburgo – Elbaflood 2002, Sassonia 2002 e 2013;

il Cavalierato del Santo Sepolcro di Gerusalemme;

la Medaglia d’Argento dell’Orfano Costantiniano, la Medaglia di Bronzo della Croce Rossa Italiana, la Medaglia d’Oro per 25 anni di comando di Stazione, e la Medaglia Covid.

Un curriculum che racconta non solo la quantità del servizio prestato, ma soprattutto la qualità di una vita interamente dedicata alla sicurezza, alla legalità e alla solidarietà.

In occasione del suo congedo, il Sindaco di Latronico, Ing. Fausto De Maria, ha voluto rendere un omaggio ufficiale al Luogotenente Antinolfi, sottolineando il forte legame umano e istituzionale costruito negli anni con la popolazione. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, il primo cittadino ha espresso il più sentito ringraziamento per il servizio svolto “con dedizione, professionalità e profondo senso dello Stato”.

«Il Luogotenente Antinolfi – ha ricordato il sindaco – ha rappresentato per Latronico un punto di riferimento sicuro e autorevole, distinguendosi non solo nella tutela della legalità, ma anche per la sua costante vicinanza alle persone e alle famiglie, sempre attento ai bisogni del territorio».

A suggello di questo momento carico di emozione, il Sindaco De Maria ha donato al sottufficiale una targa ricordo, simbolo della riconoscenza e dell’affetto di un’intera comunità verso un uomo che ha saputo incarnare, fino all’ultimo giorno di servizio, i valori più autentici dell’Arma dei Carabinieri.

Con il suo congedo, Latronico saluta non solo un comandante, ma un servitore dello Stato che ha fatto della presenza, dell’ascolto e dell’esempio quotidiano la sua più alta missione.