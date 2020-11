L’Associazione Donne Armentesi dice NO alla violenza contro le donne [VIDEO]

“Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne”.

Queste le parole di Alda Merini scelte dall’A.D.A. (Associazione Donne Armentesi) di Armento come incipit del video realizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’associazione, composta da sole donne, è particolarmente sensibile al tema e anche quest’anno, nonostante l’impossibilità di organizzare manifestazioni di ampio respiro, ha voluto fortemente dire NO alla violenza contro le donne e lo ha fatto utilizzando i canali social.

Francesca Colantonio

Segretaria A.D.A.

Il video al link:

https://www.facebook.com/associazionedonnearmentesi/videos/846035722837572