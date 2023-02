L’Ass. Fanelli ricostituisce il Comitato Regionale di Coordinamento per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Su iniziativa dell’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, è stato ricostituito oggi, con la prima riunione di insediamento, il Comitato Regionale di Coordinamento per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

“Ho ritenuto indispensabile riattivare il Comitato Regionale di Coordinamento, strumento fondamentale per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro” ha dichiarato l’assessore Fanelli. “La prima riunione di insediamento, grazie alla disponibilità e al confronto con tutti gli attori coinvolti, rappresenta l’inizio di quello che vuole essere un percorso di programmazione e di condivisione delle proposte che andranno di volta in volta discusse ed integrate attraverso le diverse competenze, agendo su fattori di contesto locali e seguendo le indicazioni nazionali dei ministeri della Salute e del Lavoro. È dunque necessario che questo prezioso strumento torni nel pieno delle sue attività operative – ha aggiunto l’assessore – e che attraverso la progettazione, la raccolta di analisi, la formazione e la prevenzione, possa proporre soluzioni operative a lungo termine e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro”.

Alla prima riunione di insediamento, ha fatto sapere Fanelli, si susseguiranno periodicamente incontri programmati al fine di evitare nuovamente lunghi periodi di inattività del comitato.