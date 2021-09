L’artista potentino Gino Cafarelli espone a Pietrapertosa

Il noto artista lucano, Gino Cafarelli, nella foto, dopo le ultime mostre tenute in giro per l’Italia, ritorna ad esporre le sue meravigliose ed uniche sculture in Basilicata.

Infatti, il maestro della scultura del legno e della pietra, come da locandina qui pubblicata, sarà presente, insieme ad altri noti artisti, all’evento denominato “Borgo Festival – mille e una storia” che si svolgerà per due giorni, nel potentino, a Pietrapertosa, a partire da domani, sabato 4 settembre.

Artista autodidatta, Cafarelli, sposato e con due figli, impiegato in un’azienda privata, è nato a Potenza, il 2 agosto del 1970 e la sua adolescenza la passa in provincia, proprio a Pietrapertosa, nella sua città di origine, dove si svolgerà la due giorni artistica.

È proprio lì che, il maestro, inizia a coltivare la sua passione per l’arte, osservando il meraviglioso paesaggio e i suoi vecchi artigiani, tra cui suo padre, dove apprende le varie e antiche tecniche di lavorazione della pietra e del legno, sempre presenti nelle sue opere, come presepi e statue di qualsiasi dimensioni.

Il materiale utilizzato da Cafarelli, nella sua sede di lavoro, qui pubblicata, sono prevalentemente la roccia calcarea, il cui componente principale è rappresentato dal minerale calcite, la pietra arenaria, una roccia sedimentale composta di granuli dalle dimensioni medie di una sabbia, il legno di Abete e Acero e la corteccia di Cerro e Pino.

Dopo moltissime esposizioni del settore e diversi premi ricevuti in concorsi specifici, la rivista “Universi d‘arte” (PAGINE) aveva contattato Cafarelli, pubblicando, nelle prime pagine, ben 8 notizie e relative foto di alcuni suoi lavori realizzati e dedicati al padre Michele, scomparso circa 8 anni fa.

L’ormai nota pubblicazione, in vendita ancora al prezzo di 23 euro, è composta da ben 80 pagine, con la prefazione di Ardengo Soffici, corredate di foto a colori e appunti critici di Plinio Perilli, dedicate anche ad altri 12 artisti che lavorano varie tecniche di scultura e pittura.

La casa editrice in questione, fondata nel 1992 dalla dott.ssa Letizia Lucarini, uno dei più giovani editori italiani, mira a coprire diversi settori di un’attività molto vasta, come quella letteraria, partendo da due filoni principali, uno riservato alla pubblicazione di riviste specializzate ad alto livello culturale e l’altro dedicato a testi universitari e scolastici ed, inoltre, organizza e sostiene svariate iniziative legate al mondo della poesia e della cultura.