“L’amore per il territorio, la volontà di essere comunità”, domenica 6 ottobre a Miglionico

“L’amore per il territorio, la volontà di essere comunità”: questo è il titolo dell’incontro che si terrà domenica prossima 6 Ottobre alle ore 16:00, nel Castello del Malconsiglio a Miglionico (MT). All’incontro, moderato dal Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata Pierfranco De Marco, prenderanno la parola il Sindaco Giulio Traietta, il Presidente della Pro Loco locale Francesco Martulano, il Direttore APT Basilicata Antonio Nicoletti, il Presidente GAL Start – 2020 Angelo Zizzamia, il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, il Consigliere Regionale Nicola Massimo Morea. In rappresentanza dell’UNPLI, anche il Presidente UNPLI Veneto Rino Furlan e il Presidente UNPLI Puglia Rocco Lauciello, oltre al Presidente UNPLI Basilicata Vito Sabia, il quale ha dichiarato: “L’amore per il territorio e la volontà di essere comunità sono i valori fondamentali che guidano l’azione delle Pro Loco UNPLI di Basilicata. Con questo incontro, intendiamo sottolineare l’importanza di preservare e promuovere le nostre radici, le tradizioni e l’identità locale. In un’epoca in cui è fondamentale rinsaldare i legami tra le persone e i luoghi, le Pro Loco si pongono come punto di riferimento per valorizzare il nostro patrimonio culturale e sociale, alimentando la passione per la nostra terra e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Vi aspettiamo il 6 ottobre a Miglionico per condividere insieme questo momento di riflessione e valorizzazione”. L’evento rientra tra gli appuntamenti previsti per la 17esima edizione della “Sagra dei Fichi Secchi e dei Sapori d’Autunno” dal 4 al 6 Ottobre, a cura della Pro Loco di Miglionico e del patrocinio di Enti locali e regionali.