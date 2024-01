L’Aidm promuove screening gratuito al collo dell’utero per le donne dai 65 ai 75 anni

Dal prossimo 15 gennaio e fino al 23 dello stesso mese, le donne di età compresa tra i 65 ed i 75 anni che non hanno mai eseguito un HPV Test o un Pap Test potranno prenotarsi al numero 347/3523578 per partecipare allo screening gratuito promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico (Aidm) – Sezione di Potenza. I test saranno eseguiti a partire dal 27 gennaio.

L’iniziativa è una delle poche del suo genere in Italia e, in particolare, nel Mezzogiorno dove gli screening gratuiti al collo dell’utero escludono le donne della fascia dai 65 ai 75 anni.

L’Aidm di Potenza, presieduta dalla dottoressa Elena Carovigno, promuove l’iniziativa in occasione di gennaio, mese della prevenzione del tumore al collo dell’utero, scegliendo di dare particolare attenzione ad una fascia di popolazione femminile esclusa dai progetti gratuiti di screening del servizio sanitario regionale. I test saranno eseguiti previa prenotazione e sono messi a disposizione dall’Aidm di Potenza, associazione da anni impegnata in progetti ed iniziative a favore delle donne e per una sempre maggiore conoscenza e diffusione della medicina di genere.

“Ci auguriamo -ha sottolineato la dott.ssa Elena Carovigno- che siano in tante a voler sottoporsi al test gratuito. Il nostro vuole essere un contributo concreto per la prevenzione di uno dei tumori più diffusi tra le donne e che se individuato in tempo può essere curato con buoni risultati. L’appello, in particolare, è rivolto alle donne che non si sono mai sottoposte a questo genere di controlli”.