L’Adecco, agenzia per il lavoro, cerca le seguenti figure

ELETTRICISTA CAPO CANTIERE

Si ricerca per azienda cliente nella provincia di Potenza un elettricista capo cantiere. La figura individuata avrà la responsabilità di coordinamento del personale in cantiere, di gestione e approvvigionamento dei materiali e di verifica costi/ricavi nel rispetto del budget prefissato.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione, capacità di lettura degli scemi elettrici, elettromeccanici e planimetrici e conoscenza delle varie tipologie di materiali e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei lavori.

Si offre contratto diretto a tempo determinato.

MAGAZZINIERE

Si ricerca n.2 magazzinieri per azienda cliente.

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo ed è preferibile il saper utilizzare carrelli elevatori e/o retrattili.

Sede dell’Azienda: Sala Consilina

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

INGEGNERE DI PRODUZIONE

Cerchiamo Ingegnere elettronico per importante azienda nel settore Automotive.

Requisiti:

-Laurea ingegneria elettronica (triennale e/o magistrale);

-Conoscenza delle linee di montaggio, dei processi di automazione, delle metodologie di produzione;

-Capacità di analisi, sintesi e problem solving, leadership.

Si offe contratto a termine diretto con l’azienda.

Sede dell’Azienda: Melfi.

PROGETTISTA ELETTRICO

Ricerchiamo per azienda cliente nelle soluzioni energetiche sostenibili PROGETTISTA ELETTRICO.

Il candidato dovrà occuparsi della progettazione, costruzione e coordinamento di impianti fotovoltaici ed elettrici BT/MT/ AT. Supervisionerà il personale addetto alla manutenzione e/o costruzione degli impianti e/o delle ditte in subappalto, raccolta e analisi dati di pertinenza all’attività svolta e redazione di report di gestione, interfaccia con le

autorità competenti.

Requisiti:

-Laurea in ingegneria ad indirizzo energetico o elettrico;

– è requisito preferenziale pregressa esperienza nella progettazione e costruzione di impianti fotovoltaici, impianti elettrici in AT/MT;

-conoscenza base della lingua inglese e/o spagnola;

-ottima conoscenza dei prodotti CAD.

Luogo di lavoro: zona Val d’agri

Inquadramento e retribuzione verranno formulati sulla base delle competenze della risorsa inserita.

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Per azienda cliente si ricerca n.1 responsabile amministrativo contabile che si occupi di contabilità generale, analitica e industriale. La risorsa avrà modo di interfacciarsi con il consulente aziendale, con la direzione e sarà una figura di supporto per altri operatori che lavorano in materia amministrativo/contabile in azienda.

Requisiti fondamentali:

-Laurea in materie economiche, diploma di ragioneria e/o equivalente;

-Precedente esperienza maturata nel ruolo;

-Conoscenza del pacchetto Office.

Si offre contratto diretto con l’azienda.

Sede di lavoro: area lagonegrese

ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI

Adecco cerca per importante Studio di consulenza del lavoro un addetto paghe e contributi che sia in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti mansioni:

– Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi

– Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (CUD – 770 – Autoliquidazione INAIL – F24)

– Gestione di pratiche di assunzione e cessazione;

– Gestione di pratiche amministrative del personale (es. relative a malattie, maternità e infortuni, ecc).

Requisiti:

– Abilitazione alla professione di consulente del lavoro

-Esperienza in ruolo analogo maturata presso Studi professionali

Si offre contratto a tempo determinato con retribuzione in linea con le capacità e l’esperienza maturata.

Luogo di lavoro: zona Vulture-Melfese

PROGETTISTA/DISEGNATORE MECCANICO

Dovrà occuparsi, inizialmente in affiancamento, della gestione di prospetti tecnici, schede tecniche di prodotto e variazioni disegno tecnico su commissione del cliente.

REQUISITI

•Laurea in ingegneria meccanica

SKILLS:

•Autocad 2D/3D

•Capacità di apprendimento in affiancamento;

•Problem Solving e capacità di analisi;

•Ottima comunicazione e predisposizione al lavoro in team.

Si offre inserimento commisurato all’esperienza.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

TORNITORE CNC SENIOR

La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controlli fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine;

– disponibilità immediata.

Si offre inserimento diretto in azienda con prospettiva di lunga durata.

Sede di lavoro: provincia di Potenza.

