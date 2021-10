L’Accademia Pizzaioli sbarca in Val d’Agri, il 24 ottobre l’inaugurazione della sede a Viggiano

Il prodotto più amato, la tradizione gastronomica della Val d’Agri con un grande evento per lanciare nuove occasioni di formazione professionale.

L’appuntamento è per Domenica 24 Ottobre presso il Gulliver irish pub di Viggiano.

La nostra redazione seguirà la manifestazione in diretta attraverso contenuti multimediali esclusivi.

Partecipare ad un corso base ti permette, in soli 5 giorni di lezione, di imparare i segreti per diventare un bravo pizzaiolo e, perché no, aprire un’attività tutta tua! Nel tuo percorso non sarai solo: le lezioni sono tenuto da un istruttore certificato con un’esperienza pluriennale nel settore. Il corso base nell’ACCADEMIA PIZZAIOLI si svolge presso il Gulliver Irish pub in Loc. Pisciolo a Viggiano. Al link dell’Accademia maggiori informazioni e i contatti per iscriversi.

Per saperne di più, ascoltiamo la voce di Andrea De Stefano (Maestro Accademia Pizzaioli):