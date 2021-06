La Team Bykers Viggiano sempre più protagonista nella XCO

Fine settimana intenso di gara per i ragazzi della Team Bykers Viggiano impegnati su più fronti.

Nella giornata di sabato appuntamento a Francavilla Fontana con il 1° Gran Premio Fuorisoglia inserito nel circuito Challenge XCO Puglia con la sfortunata prova di Mileo Gabriel, primo in classifica generale nel circuito nella categoria Allievi 2 anno, arrivato dodicesimo dopo aver forato nel primo giro dopo appena un kilometro.

Nella categoria Esordienti 1 anno secondo posto per Mangino Domenico e 6 posto per Vigliarolo Lorenzo

Nella giornata di domenica, Masino Gino del Team Bykers Viggiano impegnato nella Marathon degli Aragonesi (60 km con 2155 metri di dislivello) organizzata dalla Asd Ciclistica Castrovillari che ha visto alla partenza 537 atleti a testimonianza del fascino e dell’importanza raggiunta da tale manifestazione nel corso degli anni, per il portacolori del team viggianese alla fine è giunto un nono posto nella classifica generale ed un quarto posto nella categoria elite.

Ripartita l’attività giovanile anche in Puglia con la gara disputata a Cerignola con il 1° Memorial Francesco Diciolla dove i portacolori della Team Bykers Viggiano si sono comportati ottimamente dimostrando un ottimo livello tecnico nei confronti dei coetanei pugliesi.

Nella G2 Maschile podio con il terzo posto per Perri Stefano alla sua prima gara in assoluto.

Nella G3 Femminile podio con il terzo posto per Alberti Mariazzurra.

Nella G4 Maschile terzo posto di Carlomagno Nicolò a completare il terzetto partecipante e tutti sul podio a premiare il lavoro svolto dai tecnici e grazie alla dedizione e supporto dei nostri sponsor.

A margine si sono disputate anche due partenze per i promozionali dove si è avuto un brillante terzo posto per Perri Matteo del Team Bykers Viggiano con premiazione finale per tutti i partecipanti.

Sulla pista di Mtb accompagnatori e genitori hanno fatto sentire tutto il loro tifo a tutti i giovanissimi atleti impegnati.