La Team Bykers Viggiano conquista titolo regionale Marathon e vola in testa al campionato regionale per Società Giovanissimi

Fine settimana intenso di gare per i giovanissimi e gli agonisti della Team Bykers Viggiano impegnati in Basilicata a Terranova del Pollino ed in Umbria a Gualdo Tadino in provincia di Perugia.

Inizio scoppiettante nella giornata di sabato per i giovanissimi atleti impegnati nella Pollino Marathon Young in località Madonna della Pietà a Terranova del Pollino con diverse vittorie e podi ottenuti nelle varie categorie cimentandosi con ragazzi lucani, pugliesi e calabresi.

Nella G2 Maschile secondo posto per Perri Stefano a lungo in testa ma frenato da salti di catena ne hanno rimandato la vittoria alle prossime gare, nella G3 Femminile primo posto assoluto per Alberti Mariazzurra mentre tra i maschi ottavo posto per Cuozzo Alberto e sfortunata prova per Toscano Nathaniel caduto e ritirato mentre si trovava in quarta posizione.

Nella G4 Maschile su un percorso molto tecnico primo posto assoluto per Carlomagno Nicolò e a seguire nonostante una caduta in partenza ottimo quinto e sesto posto per Rizzo Emanuele Ruben e Giampietro Michele alla sua prima gara.

Nella G6 Femminile primo posto per Lauria Alessandra mentre tra i maschi tredicesimo posto per Iacovino Alessandro seguito dal suo compagno Racioppi Matteo.

Come sempre ad emozionare il pubblico presente ci hanno pensato i Promozionali rappresentati da Perri Matteo, Alberti Angelo, Rizzo Giona Sebastian e Cuozzo Mariapina che si sono cimentati insieme ad altri bambini pugliesi, calabresi e lucani.

Nella classifica di società ottima seconda posizione per la Team Bykers Viggiano battuta solo dalla Ludobike di Bisceglie (BA) davanti alla Scuola Ciclistica Vincenzo Nibali di Tuglie (LE), questo ottimo risultato permette alla società viggianese di balzare al comando della classifica per società in Basilicata.

La domenica si è replicata la gara a Terranova di Pollino con la Pollino Marathon su di un percorso di 63 km dislocato all’interno del Pollino e valevole quale campionato regionale.

A trionfare nella categoria Under 23 il viggianese Adinolfi Simone della Team Bykers Viggiano che così si aggiudica la maglia di campione regionale seguito dal compagno di squadra Palese Raffaele.

Nella categoria Elite prova sfortunata per Masino Gino che in seguito ad una rovinosa caduta si è dovuto ritirare perdendo la possibilità di vincere il titolo di campione regionale.

Altro impegno per gli esordienti e gli allievi impegnati in una gara di livello nazionale inserita nel circuito Grand Prix Centro Italia MTB a Gualdo Tadino (PG).

Su un percorso reso scivoloso per la pioggia caduta copiosa tra gli allievi ottimo quinto posto per Mileo Gabriel che conferma un ottimo periodo di forma mentre tra gli esordienti undicesimo posto per Mangino Domenico e venticinquesimo posto per Vigliarolo Lorenzo.

I prossimi appuntamenti in calendario prevedono per gli agonisti il campionato regionale XCO a Paterno mentre i giovanissimi saranno chiamati a difendere il primo posto nella classifica regionale per società nella specialità gimkana che si svolgerà a Maschito in attesa della gara di casa che si svolgerà a Viggiano il 22 Agosto.