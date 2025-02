La Serie A raccontata attraverso i record e le imprese impossibili

Il campionato italiano è uno dei più spettacolari, infatti, non mancano i record all time fissati anche nelle competizioni internazionali. Tanto per fare un esempio, Maldini è il calciatore che ha segnato il gol più veloce in una finale di Champions, quando il Milan dominava le scommesse sportive nel lontano 2005. Nel match Milan – Liverpool Maldini segnò il primo gol dopo 52 secondi, ancora oggi un record.

Ecco alcune curiosità di Serie A raccontate attraverso i record, le statistiche e le imprese impossibili di club e calciatori.

Portieri bomber: chi sono i migliori

L’ultimo portiere a riuscire a segnare è stato Provedel in Lazio – Atletico Madrid nel settembre del 2023, regalando il pareggio dei Biancocelesti, ma in Champions.

In Serie A l’ultimo estremo difensore protagonista di un gol è stato Alberto Brignoli del Benevento, che nel dicembre 2017 regalò il primo storico punto dello Stregone pareggiando di testa sull’ultima azione.

Prima di lui, anche Taibi e Rampulla hanno segnato su azione, rispettivamente giocando con Reggina e Cremonese, mentre il miglior portiere bomber all time di Serie A è Lucidio Sentimenti, che segnò 4 gol su rigore negli anni ‘40. Antonio Rigamonti segnò 3 gol in carriera con il Como, ma disputando il campionato di Serie B.

Ballotta e Buffon i calciatori più anziani a scendere in campo

Nel calcio non è mai detta l’ultima parola e soprattutto i portieri possono giocare fino a oltre i 40 anni, Zoff lo ha dimostrato per primo vincendo il mondiale 1982 e Ballotta è andato ben oltre, scendendo in campo in Serie A con la Lazio nel 2008 a 44 anni e 38 giorni.

Anche Buffon ha sempre mostrato un’ottima salute e infatti ha giocato fino a 43 anni e 104 giorni nella massima categoria, scendendo in campo l’ultima volta in Serie A nel 2021 con la Juventus.

I record di Ibra in Serie A

Per trovare un attaccante bisogna scendere alla posizione 8 di questa speciale classifica, dove c’è Zlatan Ibrahimovic, che nel marzo del 2023 è sceso in campo con il Milan a 41 anni e 166 giorni. Quel giorno Ibra fissò un altro record sul muro delle statistiche all time di Serie A, diventando il calciatore più anziano a segnare un gol.

Il gol più veloce e la rete più tardiva di Serie A

Il record del gol più veloce è stato fissato da Rafael Leao con il Milan nella gara contro il Sassuolo nel dicembre 2020, quando l’asso portoghese segnò in soli 6,76 secondi.

La rete più tardiva è ancora più recente, perché nel maggio 2024 Samardzic segnò per l’Udinese nella sfida contro l’Empoli un gol al 104esimo minuto.

I 3 bomber più giovani di Serie A

Il gol segnato dal calciatore più giovane nella storia della Serie A è quello di Amedeo Amadei, che nella stagione 1936/1937 andò in rete con la Roma a soli 15 anni e 287 giorni.

Il secondo posto è di Gianni Rivera, che con l’Alessandria nella stagione 1959/1960 segnò a soli 16 anni e 68 giorni. Nella stagione 2016/2017 Pietro Pellegri con il Genoa segnò a 16 anni e 72 giorni, entrando nella top 3 di questa speciale classifica.

Pluri-marcatori oltre il poker: Piola e Sivori dominano

Soltanto due calciatori sono riusciti a segnare 6 gol in un solo match di Serie A, stiamo parlando di Sivori con la Juve nella stagione 1960/1961 e Piola con la Pro Vercelli nella stagione 1933/1934.

Tanti i calciatori che sono riusciti nell’impresa di segnare 5 gol in un solo match, l’ultimo a scrivere questa impresa nel tabellino della gara è stato Miroslav Klose con la Lazio, nella stagione 2012/2013.