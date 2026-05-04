La Scuola Gira: il cinema entra nelle scuole lucane. Coinvolto il Liceo Classico di Viggiano

La scuola che osserva, che racconta, che si mette in gioco. La scuola che gira. È questo lo spirito della seconda edizione di La Scuola Gira, il progetto promosso da Noeltan Arts e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione del Merito, che quest’anno coinvolge circa 1000 tra studenti e docenti delle scuole lucane di ogni ordine e grado. Un viaggio creativo che sta attraversando la Basilicata, toccando Potenza e i comuni di Melfi, Viggiano, Muro Lucano e Policoro — trasformati in un vero laboratorio cinematografico diffuso di educazione all’immagine.

Un percorso che unisce formazione, creazione e Agenda 2030

Il progetto ha preso avvio tra gennaio e febbraio con una formazione a distanza accompagnata da una rassegna cinematografica online: film, animazioni, documentari e fiction selezionati per affinare lo sguardo critico dei partecipanti. Materiali didattici dedicati hanno guidato studenti e docenti nell’analisi dell’immagine audiovisiva, preparando il terreno ai laboratori in presenza svolti tra marzo e aprile.

A guidare il percorso formativo e creativo, un team di professionisti del cinema e della didattica: il responsabile scientifico è il regista Antonello Faretta, la coordinatrice didattica è la produttrice Adriana Bruno, gli esperti audiovisivi riconosciuti dal Ministero Giacomo Ravesi (docente di cinema all’Università Roma Tre) e il regista Mattia Colombo, insieme ai filmmaker Donato Frangione e Paola Guglielmi, al montatore Fabio Crisante e all’attrice Roberta Laguardia.

In queste settimane, le classi sono diventate set, sale di scrittura, piccole troupe cinematografiche in movimento. I ragazzi hanno sperimentato tutte le fasi della produzione cinematografica — dall’ideazione di una storia alla sceneggiatura, dalle riprese al montaggio cinematografico — dando vita a storyboard, cortometraggi di finzione, documentari e opere in stop motion. La fase finale di montaggio è attualmente in corso e tutti gli audiovisivi saranno presentati pubblicamente a Potenza e poi pubblicati sul canale YouTube di Noeltan Arts.

«La Scuola Gira – dichiara Antonello Faretta – è una piccola scuola di cinema per il sociale che attraverso un percorso articolato di formazione cinematografica qualificata prepara i cineasti e gli spettatori lucani del presente e del futuro ma soprattutto usa gli audiovisivi come strumento di inclusione e di coraggio per le nuove generazioni, il coraggio di esprimere la propria visione del mondo con il cinema imparando a fare squadra generando contenuti audiovisivi portatori di messaggi positivi nel solco dei cammino tracciato dall’Agenda 2030»

Le scuole lucane protagoniste

A partecipare sono stati istituti di ogni ordine e grado, a testimonianza di un progetto realmente inclusivo e intergenerazionale:

I.C. Statale n.2 “Giovanni Paolo II” – Policoro (MT)

I.I.S. “Policoro – Tursi” – Policoro (MT)

I.C. “Joseph Stella” – Muro Lucano (PZ)

I.C. “Berardi – Nitti” – Melfi (PZ)

I.I.S. “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ)

I.I.S. “Da Vinci – Nitti” – Potenza (PZ)

I.I.S. “G. Peano” – Liceo Classico, plesso Viggiano (PZ)

I.P.S.I.A. “G. Giorgi” – Potenza (PZ)

Tra queste, l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza partecipa per il secondo anno consecutivo. «Il progetto rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri studenti, un percorso non solo formativo e di educazione alle immagini ma una vera e propria palestra di relazione e di inclusione tra i pari. Un percorso che, ancora una volta, ha coinvolto attivamente i partecipanti permettendo ai ragazzi di esplorare i propri talenti e di esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio cinematografico e la realizzazione di un cortometraggio interamente frutto del loro lavoro» afferma la professoressa Mariateresa Lovallo, docente referente della scuola coinvolta.

Una rete di partner che fa crescere il progetto

La Scuola Gira è resa possibile grazie a una rete ampia e qualificata di partner istituzionali, culturali e produttivi che sostengono il progetto e ne ampliano l’impatto educativo:

Ufficio Scolastico Regionale Basilicata; ITS Academy Efficienza Energetica; Cinema Don Bosco Potenza; Cineteca Lucana; Polo Bibliotecario di Potenza; Provincia di Potenza; Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata; Comune di Potenza; Comune di Viggiano; Associazione Basilicata 1799; Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Potenza; UIL Basilicata; Confartigianato Basilicata; Rete Cinema Sociale ETS; La Nuova del Sud; Associazione Realisti Visionari; Ithaka Production.

Gli appuntamenti finali

Il progetto prevede anche una visita guidata alla Cineteca Lucana il 9 maggio per le scuole coinvolte, un’importante occasione per scoprire uno dei più importanti archivi audiovisivi d’Europa.

Il gran finale sarà il 28 maggio alle ore 9 al CineTeatro Don Bosco di Potenza, dove tutti i cortometraggi realizzati in questi mesi saranno proiettati sul grande schermo e verranno consegnati gli attestati a studenti e docenti. Un momento di festa, di restituzione e di sguardi che si incontrano: perché quando la scuola gira, la comunità si muove con lei.