La sagra della patata di montagna di Muro Lucano premiata a Roma come miglior evento dell’anno

A Roma, nella splendida cornice di Piazza Navona, la Sagra della Patata di Montagna di Muro Lucano è stata premiata come miglior evento dell’anno nella categoria “sagre ed eventi gastronomici”.

<E’ stata una grande emozione – ha dichiarato il Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro – ricevere per la seconda volta il riconoscimento Italive per una sagra che è un’importante vetrina ma anche un grande motivo di orgoglio, capace di raccontare il nostro territorio e di farne conoscere prodotti di qualità come la patata di montagna, legati alla tradizione>

Il Presidente della Pro Loco Murese Angelo Carlucci ha sottolineato che questo premio è un grande traguardo per tutte le Pro Loco lucane e testimonia quanto il volontariato sia importante per la crescita dei territori, riconoscendo la grande valenza dal punto di vista sociale ed economico acquisita negli anni dalla sagra, giunta all’XI edizione>

<Si tratta di un evento virtuoso dal punto di vista turistico-prosegue Carlucci- ma anche per le comunità.

Da qui i ringraziamenti al Direttivo e ai soci della Pro Loco, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che ruotano intorno a questo importante evento>.