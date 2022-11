La rivincita delle aree interne

Riflettori puntati sulle aree interne, quelle aree Riflettori puntati sulle aree interne, quelle aree

lontane dalle grand

e città, considerate marginali, ma allo stesso tempo sorprendentemente vive e portatrici di innovazione, che trovano forze e risorse, ma che rischiano di scomparire. Le nuove generazioni vanno via, le case dei nonni rimangono chiuse ad ammuffire con l’intonaco che si stacca. Per scongiurare l’abbandono e favorire il “ritorno” nelle aree interne è necessario far sì che chi vive in questi territori marginali e nei piccoli Comuni abbia accesso ai servizi essenziali, come presidi sanitari, scuole, trasporti e via dicendo. Senza tale processo è impossibile rivitalizzare i piccoli borghi e di conseguenza saltano la cura e la tutela del patrimonio rurale e del paesaggio, oltre che la salvaguardia dei saperi tradizio