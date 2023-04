“Occorre che la Provincia intervenga tempestivamente sulla SP 32 “Camastra”, importante arteria che unisce i piccoli Comuni della Val Camastra e dell’alto Sauro alla Basentana”. Così esordisce il Consigliere Regionale della Lega Gianuario Aliandro, il quale poi prosegue spiegando: “Com’ è noto, un tratto di questa strada, ad inizio 2021, è stato oggetto di una frana causata da uno smottamento di decine di metri di terreno. Ad oggi la situazione risulta aggravata dall’avanzamento della frana che occupa quasi un’intera corsia con evidenti rischi per l’incolumità pubblica nonché per la sicurezza della circolazione stradale. A ciò si aggiunga che recentemente è stato disposto anche il divieto di transito ai mezzi pesanti con carico superiore alle 20 tonnellate, con evidenti ripercussioni sulle attività delle aziende locali”.

Il Consigliere infine conclude dicendo: “Gli interventi di ripristino del tratto stradale interessato dalla frana non possono essere più procrastinati per nessuna ragione! Perciò mi auspico che l’Ente competente, vale a dire la Provincia, intervenga con solerzia affinché si possa garantire a tutti gli utenti della SP 32 di transitarvi in totale sicurezza”.