La Provincia approva la mozione contro lo spegnimento notturno degli ATM Postamat

Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella sua ultima seduta, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal Consigliere Carmine Ferrone riguardante la “Tutela del diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della provincia di Potenza e richiesta del provvedimento di sospensione notturna degli ATM Postamat”.

Il documento, che ha trovato il pieno sostegno del Presidente Christian Giordano e dell’intera assemblea, nasce per contrastare la recente disposizione di Poste Italiane che ha imposto lo spegnimento degli ATM Postamat distribuiti in 19 comuni del territorio provinciale. L’orario di funzionamento resta, così, correlato a quello dell’ufficio postale, limitandone l’operatività ai soli momenti di apertura.

Questa misura, motivata dal rischio di danneggiamenti e furti, si traduce in una concreta interruzione di un servizio pubblico essenziale, generando notevole disagio e forte preoccupazione tra le comunità coinvolte.

Nelle aree interne e nei piccoli centri, infatti, la diffusa desertificazione bancaria ha fatto sì che gli uffici postali e i relativi ATM rimanessero l’unico presidio per l’accesso a operazioni finanziarie. L’interruzione notturna di tale servizio si traduce, di fatto, nell’isolamento finanziario delle comunità per le quali l’ATM rappresenta il solo servizio di prelevamento disponibile, specialmente durante il fine settimana o nei giorni festivi.

“La sicurezza non può essere garantita sacrificando il diritto dei cittadini di usufruire di prestazioni vitali – è stato sottolineato nel corso della seduta consiliare – Occorrono misure alternative, come il potenziamento della videosorveglianza o il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, che garantiscano la sicurezza senza privare la comunità della possibilità di usufruire di servizi essenziali.”

Resta necessario avviare un confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare soluzioni condivise che assicurino la piena operatività degli ATM 24 ore su 24. Un segnale in difesa del territorio e del diritto a godere di presidi fondamentali di coesione sociale e inclusione.