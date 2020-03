La Protezione Civile Gruppo Lucano in supporto alla Siria

La Protezione Civile Gruppo Lucano continua il suo impegno per le popolazioni Siriane, processo portato avanti dall’ormai lontano 2014, ed a tal proposito nella giornata di sabato 29 febbraio, a Viggiano presso la Base Operativa Sandro Pertini si è dato seguito all’impegno dell’Associazione in “Onsur: Campagna mondiale di sostegno al popolo siriano – Italia”, con l’obiettivo di dare sostegno con l’invio di aiuti umanitari al popolo siriano.

L’Associazione ha inviato un container carico di attrezzature e macchinari ospedalieri che saranno necessari all’apertura di un’ulteriore ospedale di fortuna nelle zone cuscinetto in Siria. Alla raccolta e al carico hanno partecipato volontari delle varie sedi dell’Associazione accompagnati da cittadini che hanno preso a cuore l’obiettivo dell’iniziativa in essere.





L’impegno della Protezione Civile Gruppo Lucano per la situazione siriana non si ferma qui, a tal proposito fino al 12 marzo il settore Cooperazione Internazionale del Gruppo Lucano con il supporto delle altre associazioni sparse sul territorio, si fa promotore dell’iniziativa “Aiutaci ad Aiutare: emergenza profughi siriani in Grecia” per la donazione di materiali di generi sanitari e di generi alimentari a lunga scadenza, che sarà devoluta all’associazione “Luna di Vasilika”, operante in campi e strutture accoglienza profughi del nord della Grecia da più di 4 anni.

Per donazioni rivolgersi all’associazione Protezione Civile Gruppo Lucano, per qualsiasi informazione rivolgiti a cooperazione@pcgl.it, renditi anche tu partecipante attivo di queste iniziative di solidarietà, fa sentire il tuo supporto, è l’intero popolo Siriano a chiamarti in causa.