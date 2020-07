La promozione della Basilicata post-lockdown

Con la Riapertura al pubblico di Basilicata Openspace a Matera, operativo da oggi con orario 10-14 e 16-20, è possibile fare il punto sull’attività e sui primi risultati della campagna di promozione post-lockdown realizzata dall’APT Basilicata.

Il progetto di promozione territoriale 2020 è frutto di un’analisi accurata del contesto generale del turismo in Basilicata, dei dati riferiti ai flussi, dei bisogni e delle proposte rinvenienti dagli operatori e da tutti i portatori di interesse coinvolti, avviata sin dall’insediamento della nuova direzione (dicembre 2019) e coadiuvata da una intensa e capillare azione di audit.

Gli obiettivi che si sono delineati, in una prospettiva di breve, media e lunga durata, muovono essenzialmente su tre direttrici strategiche:

A. Accrescere la capacità attrattiva della Basilicata puntando sulla bellezza diffusa, sul paesaggio culturale, sulle immense risorse naturali e antropiche, sui borghi e il genius loci, attraverso un progetto integrato di placebranding che integri i prodotti e le destinazioni più mature con le zone con maggiori potenzialità e margini di sviluppo;







B. Realizzare un’azione sistematica di comunicazione e promozione, in Italia e all’estero, che affermi il brand Basilicata oltre che per i segmenti più riconosciuti, come il mare e Matera, anche per le destinazioni legate al turismo attivo e a basso impatto ambientale (slow, smart e green), per raggiungere i target interessati al cosiddetto undertourism, che fanno registrare numeri in costante crescita in Italia e nel mondo

C. Elevare il livello dei servizi integrati per il turismo, creando rete fra istituzioni, operatori e stakeholder, strutturando proposte turistiche sostenibili e condivise in grado di rispondere adeguatamente alle richieste del turista contemporaneo, in tutte le fasi dell’esperienza di viaggio e soggiorno, comprese quelle pre e post.

Lo ha detto il direttore dell’Apt Basilicata Antonio Nicoletti nel corso di una conferenza stampa svoltasi stamane nell’Open Space di Matera, in piazza Vittorio Veneto, che da oggi ha riaperto per fornire servizi informativi e accoglienza ai turisti

