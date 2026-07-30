La Pediatria del San Carlo in prima linea nella cura della Fibrosi Cistica

Il Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della Fibrosi Cistica (FC) dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza è da molti anni uno dei pilastri dell’offerta specialistica dell’Aor ed è parte integrante dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria, diretta dal dottor Sergio Manieri.

“Questo Centro esprime al meglio la vocazione dell’Azienda a costruire risposte assistenziali all’altezza della complessità clinica di alcune patologie”, dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, aggiungendo che “investire nell’integrazione tra specialisti, nella continuità assistenziale e nella ricerca non è solo una scelta strategica, ma è un impegno concreto verso i pazienti e le loro famiglie”.

Gli specifici percorsi integrati offerti dal Centro garantiscono la presa in carico globale degli assistiti: dal follow-up ambulatoriale al Day Hospital, fino al ricovero ordinario, assicurando continuità e qualità di cura lungo tutto il decorso di una malattia che evolve nel tempo e cambia le sue esigenze cliniche.

È proprio la natura progressiva della patologia a rendere necessario il modello organizzativo che l’Aor San Carlo ha messo in campo nel corso degli anni. Poiché la Fibrosi Cistica tende a manifestare le sue forme più complesse in età adulta, i pediatri del reparto operano in sinergia strutturata con altri specialisti dell’adulto – pneumologi, infettivologi, cardiologi e altre figure – in una gestione multidisciplinare che rappresenta oggi un esempio di integrazione professionale concreta e consolidata, configurando una vera équipe multispecialistica.

Parallelamente all’attività clinica, il Centro porta avanti un impegno costante nella ricerca scientifica e nell’innovazione terapeutica, partecipando a reti collaborative di livello nazionale. In tale prospettiva, alcuni abstract scientifici elaborati dal Centro – anche in collaborazione con altri centri italiani – sono stati sottoposti al Congresso Europeo sulla Fibrosi Cistica durante il quale la dottoressa Angela Pepe, dirigente medica della Pediatria, ha presentato i risultati di uno studio policentrico coordinato dall’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, confermando il ruolo del Centro nel panorama scientifico europeo.

“Il lavoro fatto in questi anni – spiega il dottor Sergio Manieri – è il risultato dell’attività svolta nell’Unità Operativa di Pediatria e Fibrosi Cistica che va ben oltre la clinica, a cui la nostra Équipe si dedica con particolare dedizione e impegno, e che guarda alla ricerca e all’innovazione medica con iniziative scientifiche sempre più qualificanti”.