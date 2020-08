La nuotatrice viggianese, Lulù Marsicano, campionessa italiana juniores dei 200 stile libero

Lucia Lourdes Marsicano si è laureata campionessa italiana nei 200 stile libero. Oggi, come comunica la FIN Basilicata, la federnuoto nazionale ha diramato le graduatorie dei Campionati disputati in raggruppamenti regionali e l’atleta viggianese con il suo ragguardevole crono di 2’04″87 ha strappato per la prima volta nella storia del nuoto lucano il titolo tricolore femminile per la categoria Juniores.







Una grande vittoria per Lulù, per al sua Società il Centro Nuoto Lucano Savigi, per il suo allenatore Vito Santarsiero e per tutto il movimento natatorio di Basilicata con a capo il Presidente Roberto Urgesi ed il responsabile del settore nuoto Vincenzo Ostuni che sin dal primo momento hanno fortemente voluto, tra mille difficoltà organizzative, lo svolgimento di questa manifestazione nell’unico impianto olimpionico della regione a Scanzano Jonico preso il Villaggio Torre del Faro.

Ci complimentiamo con la nuotatrice viggianese e le auguriamo che sia solo l’inizio di tante altre soddisfazioni.