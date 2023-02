La Montagna Grande di Viggiano incontra l’Amaro Lucano: il 25 e 26 febbraio grande evento di promozione territoriale

Amaro Lucano scende nuovamente in pista insieme agli amanti dello sci che trascorreranno il weekend nella splendida location sciistica della Montagna Grande di Viggiano.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio, il celebre amaro di Pisticci sarà protagonista di un grande evento di promozione territoriale, per valorizzare al meglio la bellezza naturale della Val d’Agri e il paesaggio della meravigliosa montagna lucana.

Sciatori, appassionati della montagna e amanti del divertimento potranno rilassarsi anche ad alta quota degustando una selezione di cocktails a base di Amaro Lucano: Lucano Americano, Negroni Lucano e Lucano Ice. E per coloro che non vogliono rinunciare al gusto unico dell’amaro ma senza la sua componente alcolica, sarà disponibile anche Lucano Zero Zero, un drink realizzato con l’ultima novità in casa Lucano, Lucano Amaro Zero analcolico.

Amaro Lucano e Lucano Amaro Zero potranno essere degustati anche in formula pura nello stand Lucano e tutti i presenti saranno, inoltre, omaggiati di mignon Amaro Lucano.

Un fine settimana all’insegna dello sport, del relax e della tradizione lucana insieme ad Amaro Lucano: «a testimonianza del forte legame che ci unisce alla nostra terra e che riconosce in Lucano il vero simbolo dell’italianità nel mondo» – commenta Pasquale Vena, Presidente del Gruppo Lucano.

Esprime grande soddisfazione anche il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala: «Con questa nuova ed importante iniziativa la nostra Montagna compie un ulteriore salto di qualità. La collaborazione con Amaro Lucano, un marchio storico che identifica e valorizza la nostra regione in tutto il mondo, si inserisce perfettamente all’ interno di un contesto di valorizzazione turistica che ha caratterizzato tutta questa stagione invernale. Una sfida che non riguarda soltanto il nostro Comune ma l’intera Val d’Agri».

Dopo l’ennesimo sold-out registrato da tutte le strutture anche nel periodo di Carnevale, è il momento di inaugurare una nuova partnership per rendere ancora più ricco e piacevole il programma delle attività in Montagna.

Montagna Grande & Amaro Lucano: Insieme per crescere ancora.

Maggiori informazioni sul Comprensorio sciistico della Montagna Grande: https://www.facebook.com/viggianospiritolucano/posts/pfbid0xQcWBJooyi8HM5B5amDzf9EyXrFGuE5YMsxoBH81oZAR2vLt6f7u2MfNAodk5dZHl