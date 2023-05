La Metalfer sul trono del campionato italiano di trail corto

Ghiaia, fango e polvere: più sali, più è facile imbattersi in queste insidie. Gli amanti delle corse in montagna le conoscono bene: ne portano i segni sulla pelle, nelle gambe e nel cuore. Che, in fondo, sono tutto quello che occorre per affrontare ore e ore di corsa, sotto il sole e nelle giornate di pioggia. Gli scalatori, però, hanno qualcosa di speciale dentro di sé: un fuoco che non smettere mai di ardere, anche quando la tentazione di dire basta si addentra nella testa. Lo spirito che anima gli specialisti delle gare in quota della Metalfer-Podistica Brienza 2000, da una settimana campioni italiani di trail corto con la squadra femminile. La società presieduta da Antonio Coppola con la collaborazione del vice Antonio Collazzo ha conquistato il titolo a San Severino Lucano, il piccolo centro del Parco nazionale del Pollino che ha ospitato il 15° Trofeo Correrepollino. Gilda Borrelli ed Esther Gladys Lopez hanno rincorso e agguantato il tricolore al termine dei 30 km di corsa, in cui si sono lasciate alle spalle i toscani del Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana e la società organizzatrice della manifestazione, l’Atletica Correrepollino. Un risultato che arriva al termine di un percorso di crescita iniziato nel 2021 con il titolo regionale di corsa in montagna vinto da Nicola Tierno e proseguito nel 2022 con la doppietta di Giuseppe Fiorile tra Avigliano e Padula. E ora? Lo scudetto del trail corto può dare le vertigini, ma la famiglia della Metalfer è abituata a tenere i piedi per terra. Anche quando si scalano le montagne più dure.