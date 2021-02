La Metalfer Brienza organizza a Villa d’Agri la “1^ Prova Campionati Individuali di Cross Assoluti”

Si ritorna a correre in Val d’Agri e Basilicata.

Mentre è in corso la discussione sulla riapertura degli impianti sportivi, una ricerca dell’istituto Piepoli rivela che il 70% degli intervistati svolgerà in futuro attività sportiva outdoor. Le persone hanno voglia di sport all’aria aperta.

Dopo praticamente un anno senza sport dilettantistico si cerca di ritornare alla normalità. La pandemia non è passata, sia chiaro, e nemmeno la voglia di fare sport e per questo rispettando le norme vigenti e le regole federali in termini di prevenzione la Metalfer Podistica Brienza 2000 per l’anno 2021 ha organizzato in data 21 e 28 febbraio con sedi a Villa D’Agri e Bernalda i C.d.S. di Cross Assoluti aperti anche alle categorie Cadetti/e e Master M/F.

La I° Prova verrà organizzata dalla ASD Metalfer Podistica Brienza 2000, nel comune di Villa D’Agri e con il sostegno dell’Amministrazione di Marsicovetere.

Sono gare di “corsa campestre“ valide per il conseguimento del titolo di campione regionale sulla specialità. Gli atleti Metalfer, 30 Partecipanti del Vallo di Diano, 10 del Salernitano e 30 Atleti tra Villa D’Agri, Marsico Nuovo, Lagonegro, Brienza, Viggiano, Paterno e Grumento Nova, prenderanno parte alla manifestazione, sia per ambire al titolo regionale che in qualità di atleti Metalfer.

La nostra redazione seguirà con contenuti video la manifestazione sportiva.