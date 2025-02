La “Meraviglia” di Donare, all’Avis Marsicovetere il 13 febbraio

E’ stata una delle cose più belle, anzi meravigliose, capitata ad Avis Marsicovetere dalla data della sua nascita e cioè dal 20 febbraio 1998. L’averlo conosciuto, incontrato e condiviso con gli alunni delle scuole di Marsicovetere, con le associazioni e coi cittadini, attraverso momenti toccanti, intervallati da magie, giochi ed ilarità, è stata una sensazione unica. Il 16 ottobre 2024 resterà nella memoria storica l’aver organizzato, a Villa d’Agri, la “Giornata della Meraviglia”, in collaborazione con l’Ass. “Per far Sorridere il Cielo”. Da qui la meravigliosa scoperta di Marco Rodari, Cavaliere della Repubblica Italiana, in arte “Claun il Pimpa”, il clown italiano che regala sorrisi ai bambini vittime della guerra, da circa 15 anni impegnato a girare per il Medio Oriente vestito da clown portando il suo sorriso e la sua comicità ai bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

Grazie al suo impegno ed alla sua dedizione è stata firmata l’intesa, tra Ass. Per far Sorridere il Cielo e l’ANCI l’Associazione del Comuni Italiani, per una “Giornata della meraviglia” in tutti i Comuni italiani proprio per diffondere su tutto il territorio nazionale l’iniziativa a favore dei bambini che vivono la guerra.

“E’ per noi una giornata importante perché grazie a questa intesa, questa iniziativa, che si pone l’obiettivo di ricordare l’importanza della ‘meraviglia’ soprattutto per i bimbi che stanno in guerra, si diffonderà ancora di più su tutto il territorio nazionale”, queste le parole di Marco che invita tutti ad organizzare ed a partecipare “ogni seconda domenica del mese di ottobre, in collaborazione e col coordinamento di oltre 500 associazioni italiane ed estere che condividono il medesimo obiettivo, alla “Giornata della Meraviglia”, che coinvolge ogni anno più di 100.000 bambini per sensibilizzare sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra.”

Noi di Avis di Marsicovetere siamo molto fieri ed orgogliosi per aver ospitato Marco con l’auspicio che il suo lavoro in Medio Oriente ed in Ucraina possa lentamente diminuire grazie al raggiungimento di una pace solida e duratura.

Essendo una Associazione di Volontari del Sangue preme ringraziare quanti di adoperano per non far mancare sacche di sangue, di organi, di cellule staminali, di midollo, ecc. Tanti I militari dell’Esercito italiano che proseguono il loro impegno volontario nelle donazione di sangue in quei territori martoriati.

Pensando a loro, è doveroso essere sempre d’aiuto a chi ne ha bisogno. Donare sangue è un piccolo gesto di solidarietà dal significato importantissimo: bastano pochi minuti per compiere un atto che può salvare la vita di un’altra persona. La donazione di sangue è un prelievo ematico che ha come fine accumulare questa preziosissima risorsa per chi ha bisogno di una trasfusione – spesso durante interventi chirurgici o a causa di malattie particolari. Non è però sufficiente un atto di volontà: non tutti possono diventare donatori di sangue, perché è necessario possedere alcuni requisiti.

Sono innanzitutto previsti limiti di età: possono donare sangue solamente le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni. La prima donazione, tuttavia, non può essere effettuata oltre il 60esimo anno di età, se non dietro posticipazione richiesta dal medico. I donatori abituali, invece, possono continuare a donare sino ai 70 anni.

Altri requisiti riguardano le generali condizioni di salute del donatore: il soggetto deve avere un peso di almeno 50 kg, pulsazioni comprese tra i 50 e i 100 battiti al minuto e una pressione arteriosa compresa tra i 110 e i 180 mmHg per la sistolica (ovvero il valore massimo) e tra i 60 e i 100 mmHg per la diastolica (ovvero la minima).

Infine, il donatore deve possedere particolari livelli di emoglobina e soprattutto essere in buona salute.

L’appuntamento con AVIS Marsicovetere è per giovedì 13 febbraio, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, presso il nostro P.d.R. al Kiris Hotel per una seduta doppia di raccolta di Sangue e Plasma.