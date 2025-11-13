“La Giara” di Luigi Pirandello, grande successo a Potenza

In Basilicata, a Potenza, grande successo di pubblico, nella serata di ieri, mercoledì 12 novembre, all’interno dello storico teatro cittadino “Francesco Stabile“, con la rappresentazione della commedia in due atti de “La Giara” di Luigi Pirandello, con la regia di Gianni Montatori e l’aiuto regista, l’attrice Donatina Lacerenza.
L’evento teatrale, svoltosi anche la sera precedente, ha visto la presenza di numerosi appassionati del settore, arrivati anche da fuori regione.
Le rappresentazioni, svoltesi in occasione dell’Autunno Letterario 2025, sono state promosse dall’Assessore alla Cultura del Comune di Potenza, Roberto Falotico.
La nota commedia divertente, di Luigi Pirandello, con atto unico, ambientata nella campagna siciliana, tra i più importanti lavori drammaturghi del 20esimo secolo, scritta il 1916 e di difficile messa in scena, motivo per il quale, poco rappresentata, ma affrontata con molta professionalità, dalla compagnia teatrale potentina che, molto probabilmente, vedrà anche la possibilità di promuovere una tournée, in giro, non solo in Basilicata.
A salire sul prestigioso palco potentino, Antonio Corrado (Don Lolò Zirafa), Donatina Lacerenza (Avv. Scimè), Giovanna Rossini (Donna Lella), Gilda Rezzuti (Sora Tana), Antonietta Lisco (Trisuzza), Antonia Guarino (Tararà), Anna Maria La Marca (Fillicò), Ernesto Balì (Zi Dima Licasi) e Rocco Becce (Mulattiere).