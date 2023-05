La Fondazione Leonardo Sinisgalli dal Salone Internazionale del Libro di Torino all’Università di Urbino

Continuano gli appuntamenti nazionali della Fondazione Leonardo Sinisgalli (FLS) per divulgare la figura e l’opera del poeta-ingegnere originario di Montemurro, per ampliare la rete di confronti e collaborazioni con le più qualificate istituzioni culturali di tutta Italia e per la presentazione dell’ultimo prodotto editoriale della stessa Fondazione: “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli” di Biagio Russo (2022).

Il 20 e 21 maggio, la Fondazione Sinisgalli sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino con un doppio appuntamento organizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata e inserito nel programma “Lucania, terra di poeti e scrittori” (stand Regione Basilicata).

Sabato 20 aprile alle 14:30, il volume di Biagio Russo sarà presentato nel corso di un incontro coordinato dalla giornalista Nicoletta Altomonte dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale della Basilicata. Interverranno Mimmo Sammartino, presidente della Fondazione Sinisgalli, Filippo La Porta, saggista, giornalista e critico letterario, Caterina Arcangelo, Presidente del CISLE -Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee e dell’associazione Cooperativa Letteraria, Luigi Beneduci, direttore della Fondazione Sinisgalli e Biagio Russo, autore del testo e membro del comitato scientifico della Fondazione Sinisgalli.

Domenica 21 maggio alle 11:00 ci sarà invece l’incontro “Civiltà delle macchine ieri e oggi. Da Leonardo Sinisgalli, la sfida per un nuovo umanesimo digitale” nel settantesimo anniversario di “Civiltà delle Macchine”, la rivista fondata nel 1953 e diretta da Leonardo Sinisgalli, che ne fece uno strumento di dialogo fra cultura umanistica e scientifica. All’incontro, coordinato da Pierluigi Maulella Barrese, Direttore Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio Regionale della Basilicata, interverranno il presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, Biagio Russo del comitato scientifico, Marco Percoco, docente dell’Università Luigi Bocconi, Mario Greco, direttore artistico di “FuoriAsse – Officina della cultura” e responsabile eventi dell’associazione Cooperativa Letteraria, e il direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci.

Lo scorso 10 maggio “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli” è stato presentato nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con l’Università di Urbino nella prestigiosa sede della Fondazione Carlo e Marise Bo, che ha visto protagonisti il vicedirettore scientifico della Fondazione Bo, Roberto Danese, il prof. Gian Italo Bischi, curatore dell’edizione mondadoriana del 2019 del “Furor mathematicus” di Leonardo Sinisgalli, insieme al presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino e a Biagio Russo, autore del testo e membro del comitato tecnico scientifico della FLS.

L’università di Urbino ha riservato una calorosa accoglienza alla Fondazione Sinisgalli. Sammartino e Russo sono stati accolti e ricevuti, insieme ai professori Bischi e Danese, dal Magnifico Rettore dell’ateneo, Giorgio Calcagnini.