La cultura lucana sbarca alla Camera dei Deputati con il premio “Enrico Caruso”

La grande cultura approda alla Camera dei Deputati per la XII edizione del Premio Internazionale dedicato al leggendario tenore italiano Enrico Caruso da San Giovanniello a New York.

ANILDD e Vigor Music celebrano la vita e la carriera di Caruso, un modello per i nuovi talenti della musica internazionale.

L’Associazione Nazionale del Lavoro e Disabilità Diffusa (A.N.I.L.D.D.), guidata dal suo Presidente, prof. ing. Pasquale Marasco, offre un significativo capitolo della propria missione culturale e sociale, con la rilevante partecipazione di tutte le regioni italiane, tra cui la Basilicata, che si distingue per la presenza della dott.ssa Carmen De Rosa, Presidente A.N.I.L.D.D. BASILICATA, nella composizione della giuria.

La Basilicata è inoltre rappresentata dal maestro Giovanni Grano, nato a Rionero, considerato dalla critica specializzata tra i migliori chitarristi europei della sua generazione. La sua attività concertistica lo porta a esibirsi regolarmente in molte città europee e a tenere master-classes e seminari in varie accademie internazionali.

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 24 novembre 2025 alle ore 15.00 presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, e intende onorare coloro che si sono distinti per le loro realizzazioni in ambito culturale, sociale, scientifico e artistico, promuovendo valori di inclusione, innovazione e diritti umani.

Il Premio “Enrico Caruso da San Giovanniello a New York” è un riconoscimento di alto prestigio che celebra le personalità più straordinarie e meritevoli in una varietà di settori culturali e sociali. Enrico Caruso, con la sua esemplare carriera, diventa ispirazione per i nuovi talenti, tra i più grandi nomi della musica internazionale di tutti i tempi, un modello che sostiene e valorizza i talenti del nostro secolo.

La Giuria sarà presieduta dal Prof. GIULIO TARRO, Presidente Centro Studi Multidisciplinari e Osservatorio Disabilità A.N.I.L.D.D., con Vicepresidente il Prof. RAFFAELE ZINNO, Vicepresidente Centro Studi Multidisciplinari e Osservatorio Disabilità.