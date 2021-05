La chef Patrizia Viola rappresenterà la Basilicata al primo trofeo “Lady Chef”

Gareggerà anche la Basilicata il prossimo 11 maggio a Ponsacco, in provincia di Pisa, al Trofeo Miglior Professionista Lady Chef organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi. A rappresentare le lady chef lucane ci sarà Patrizia Viola, componente del Team Basilicata e nella squadra che ha vinto i Campionati della Cucina Italiana nel 2020. Patrizia, madre di due bambini, gestisce insieme al marito maitre Nicola, il ristorante “Palazzo Gala” ad Acerenza. “Da anni ormai faccio parte dell’Unione cuochi lucani che ringrazio per la mia crescita professionale – commenta la chef lucana – e per la possibilità importante che mi dà di tenere alta la bandiera della cucina della Basilicata, nonostante il periodo in cui molti di noi sono costretti a fermarsi per via dell’emergenza sanitaria”.