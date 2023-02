La candidata alla Segreteria nazionale del PD Elly Schlein in Basilicata

“Il cambiamento parte da noi, da una mobilitazione collettiva per costruire insieme un nuovo Partito Democratico”.

La candidata alla Segreteria nazionale Elly Schlein sarà in Basilicata, a Potenza, domenica 19 febbraio alle ore 17.30 presso il Cineteatro Principe di Piemonte, Via Piemonte, ingresso da Via Molise.

Sarà l’occasione per incontrare i cittadini lucani e i tanti iscritti che l’hanno già sostenuta. L’invito per tutti sarà quello di partecipare domenica 26 febbraio alle Elezioni Primarie che decideranno il Segretario del Partito Democratico.

“Un partito nuovo, dalla parte giusta”.