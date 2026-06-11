La bellezza del territorio lucano diventa set per le creazioni della stilista Carmela Fortunato

Shooting fotografico nel centro storico e per le strade di Roccanova, la Stilista Fortunato ha scelto ancora una volta il suo paese d’origine.

Una passerella a cielo aperto in un caldo pomeriggio in vista della stagione estiva ormai alle porte, la Basilicata sempre al centro e fonte inesauribile d’ispirazione per i miei abiti, dichiara la Stilista, dopo un sopralluogo fatto nei giorni precedenti con il fotografo e lo staff gli scatti più belli hanno immortalato splendide modelle con outfit rigorosamente cuciti a mano dai colori sgargianti e di colore nero unito al rosso, ho visto il paese entusiasta dichiara la Stilista forse perché tutti sono stati colti di sorpresa, il potere della moda riesce anche a risvegliare i nostri piccoli borghi fatti di storia, tradizioni e sapori i colori li hanno messi i miei abiti, continua la Stilista, il verde lime, l’abito oro e poi il nero e rosso.

A continuare la serata un momento dedicato al grande tennista Jannik Sinner il più vincente dell’era open è diventato una presenza fissa nelle prime file di importanti sfilate e protagonista di campagne pubblicitarie, moda e sport due mondi che convivono felicemente da più tempo di quanto pensiamo.

A chiudere la serata gli 80 anni di un’icona di stile la Vespa, scatti con le modelle in moto, la Dolce Vita, la spontaneità e il desiderio per un due ruote realizzato nel 1946 diventato subito riconoscibile, profondamente identitario, immune al passare del tempo, ha conquistato il cinema, l’arte, la musica, la fotografia e soprattutto la moda.

Questa stupenda iniziativa, dichiara la Stilista lucana, non può che far bene ai nostri luoghi, questa sarà un ulteriore conferma che il nostro territorio è considerato un luogo di grandi prospettive culturali e soprattutto turistiche.

Il mio obiettivo rimane quello di rilanciare i piccoli borghi, quelli magari ancora più nascosti e portarli alla ribalta nazionale ed internazionale come farò prossimamente avendo ricevuto l’invito a Washington a presentare i miei abiti Identità Lucana,

La moda rimane una forma di linguaggio straordinario , attraverso essa soprattutto in questo periodo storico spero potrà divenire veicolo di un messaggio universale di pace e di dialogo tra le culture.