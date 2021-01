La Basilicata verso la conferma della zona gialla

In attesa di conoscere il nuovo aggiornamento sull’Rt puntuale, il rapporto positivi/tamponi, che continua a essere sotto controllo, e la pressione sugli ospedali, molto al di sotto della soglia d’allerta, permettono alla Basilicata di avere fiducia nella conferma della zona gialla, strizzando addirittura l’occhio a un ingresso, semmai nelle prossime settimane, in quella bianca. Tutto ciò con l’auspicio di non subire ripercussioni troppo pesanti dalle recenti difficoltà avute dalla Pfizer nella consegna di nuove dosi del vaccino anti-covid 19.

ANSA