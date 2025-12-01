La Basilicata si distingue al “Premio Caruso” alla Camera dei Deputati

Riconoscimento ai protagonisti della cultura e della musica con “Premio Enrico Caruso da San Giovanniello a New York” che si è svolto a Roma, il 24 novembre scorso, nella suggestiva Sala della Regina della Camera dei Deputati, sottolineando l’alto profilo istituzionale e culturale dell’iniziativa.

Giunto alla sua XII edizione del “Premio Internazionale Enrico Caruso da San Giovanniello a New York” conferma ancora una volta il proprio prestigio nel panorama culturale, rinnovando l’eredità del suo ideatore e direttore artistico, il compianto Maestro Armando Jossa e della sua straordinaria visione artistica, rinnovando lo spirito che lo ha sempre animato.

L’iniziativa patrocinata da avanti da A.N.I.L.D.D. (Associazione Nazionale del Lavoro e Disabilità Diffusa) in sinergia con Vigor Music, ha celebrato il talento, la creatività e l’eccellenza italiana e internazionale.

Enrico Caruso, l’artista che, partendo dall’umile quartiere napoletano di San Giovanniello, conquistò la scena internazionale fino ai trionfi del Metropolitan di New York. Una storia di riscatto ed energia creativa che ancora oggi ispira generazioni.

Nella sala della Regina la cerimonia si è aperta con le immagini in bianco e nero sul grande schermo, dell’artista Enrico Caruso, la sua voce tagliava il silenzio denso di emozioni, mentre le immagini scorrevano sulla nave che lo condusse lontano dalla sua Napoli, a New York, dove venne consacrata la sua eccellenza.

Non si è trattato solo di una premiazione, ma di un momento di memoria collettiva.

La premiazione ha visto la partecipazione di personalità di spicco provenienti dal mondo dell’arte, dello spettacolo, della scienza, della cultura, del sociale, dell’imprenditoria e del giornalismo, che incarnano i valori di talento, determinazione e riscatto simboleggiati dalla parabola di Caruso.

La cerimonia è stata presentata con maestria dalla Presidente della Fondazione Premio, Dott.ssa Donatella Cotesta; il tavolo presieduto dall’Ing. Pasquale Marasco, affiancato dal Direttore Artistico, Prof. Gennaro Ruggiero; con la conduzione affidata al Giornalista Francesco Vitulano.

Trai premiati della Basilicata il musicista di fama internazionale nato a Rionero (PZ), Giovanni Grano, musicologo, chitarrista e artista poliedrico che ha dedicato la sua vita alla musica, ha suonato in teatri e auditorium di tutto il mondo, partecipando a festival prestigiosi e registrando concerti per le principali emittenti televisive e radiofoniche. Con una formazione eccellente e una carriera ricca di successi, Laureato con lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, ha poi studiato Musica Antica presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale dell’Università di Cremona con Diploma di primo livello in chitarra. Come docente e direttore di congressi e festival internazionali, Grano ha contribuito a promuovere la cultura musicale e a formare nuove generazioni di musicisti.

Professore ospite alla Columbia University di New York per tenere vari seminari e conferenze su Paganini e Boccherini , e successivamente dall’Università di Valencia e dall’Università di Brasov, in Romania. La sua discografia comprende una raccolta di CD monografici dedicati alla musica romantica e contemporanea per chitarra.

La Dr.ssa Carmen De Rosa, giornalista e Presidente A.N.I.L.D.D. Basilicata.

Per la sua dedizione alla promozione della cultura e delle arti, e per il suo impegno costante, è riconosciuta per la sua eccellenza professionale e per il suo contributo alla società.

Con una formazione accademica di alto livello e una esperienza professionale pluriennale, ha contribuito a promuovere la cultura e l’arte in Italia, portando alla luce importanti questioni di interesse pubblico e impegnandosi per i diritti umani. La sua attività si è concentrata sulla riscoperta dei borghi, dell’ambiente e dell’artigianato delle aree interne valorizzando il patrimonio territoriale.

Le immagini fotografiche sono state realizzate dal fotografo di origine Lucana di Salandra (MT) , Mario Giannini , da anni nella capitale, realizza servizi per la stampa nei grandi eventi istituzionali e di moda e spettacolo.

Nell’elenco dei premiati figurano esponenti d’eccellenza di diverse regioni italiane, tra cui: Campania, Lombardia, Lazio, Veneto, Friuli, Toscana, segue l’elenco dei premiati e le relative motivazioni:

Il Maestro Giancarlo Nisi

Per l’impegno appassionato nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per aver promosso il restauro della storica Corte Bersano, luogo verdiano di straordinaria memoria artistica, e per la visione lungimirante di trasformare questo sito in un centro museale e in un campus internazionale di perfezionamento lirico. Inoltre quale riconoscimento della dedizione con cui contribuisce alla diffusione e alla tutela della grande tradizione musicale.

A Valentina Gargano

Un riconoscimento della sua eccellenza artistica, una giovane soprano che è un talento emergente della scena lirica italiana. Diplomata con la massima votazione e lode al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha già conquistato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra cui la Cattedrale di Saint Bartholomew a New York e il Teatro dell’Opera di Roma. Si distingue per la sua voce eccezionale e la sua passione per l’arte, la sua carriera è segnata da importanti riconoscimenti, tra cui la finalista al Concorso Fausto Ricci di Viterbo con la giuria presieduta da José Carreras, e da collaborazioni con artisti di fama internazionale. La sua voce è stata la colonna sonora del docu-film “Rebibbia Lockdown” presentato alla 78ª edizione della Mostra del cinema di Venezia; ed è la voce della protagonista della serie “Belcanto” con Vittoria Puccini, messa in onda su Rai e Netflix. Quale ambasciatrice della musica italiana nel mondo, degna erede della tradizione lirica italiana.

Al Dott. Bruno Panza un fisioterapista che ha dedicato la sua vita a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. La sua creatività e il suo impegno lo hanno portato a organizzare eventi musicali inclusivi, che rappresentano un vero e proprio strumento di terapia e di integrazione per i suoi pazienti. Per la sua visione innovativa e la sua dedizione alla cura delle persone lavorando con passione e dedizione per il loro recupero fisico e il loro reinserimento sociale.

Dr.ssa Natalia Golub

Dr.ssa Patrizia Faiello

Per la competenza e la passione con cui ha operato nella comunicazione e nello spettacolo, come giornalista, responsabile ufficio stampa di Fox Production & Music Television e agente stampa per artisti emergenti. Per il suo contributo alla promozione della cultura musicale e televisiva, e per il suo ruolo di punto di riferimento nei media italiani.

Avv. Marco Cardia

Per l’eccellente percorso giuridico e l’impegno professionale ai massimi livelli nelle discipline finanziarie, societarie e antitrust. Per l’autorevole contributo in organismi di vigilanza, commissioni ministeriali e istituzioni nazionali, con competenza e rigore. Per l’intensa attività accademica e per le numerose pubblicazioni che hanno arricchito la cultura giuridica italiana. A riconoscimento della sua lunga e qualificata esperienza al servizio delle istituzioni, delle imprese e della collettività.

Nicoletta Vitale

Un riconoscimento della sua eccellenza professionale e per la sua capacità di creare e gestire eventi di grande successo, da dipendente di una banca con la passione incredibile per la televisione, ha scoperto la sua vocazione intervistando un famoso scrittore ad una mostra d’arte. Conduce trasmissioni televisive per promuovere artisti emergenti friulani, “cantando ballando” e in altre trasmissioni su Canale Italia. Il suo programma “NIKY’S SHOW”, celebra la musica, l’arte e la cultura, con ospiti di grande talento e interesse. La sua energia e la sua passione, hanno contribuito alla realizzazione di una vera professionista della comunicazione, capace di creare eventi e trasmissioni di grande successo, offrendo un notevole contributo alla società.

Elisa Dospina

Per il suo coraggioso impegno nel promuovere la body positivity e l’autostima, denunciando i danni derivanti dai canoni di bellezza irreali. Per il suo ruolo come modella curvy e influencer che usa la sua voce per sensibilizzare su disturbi alimentari e bullismo. Per la sua tenacia nel trasformare la propria esperienza personale in un esempio di accettazione, salute e amore per il proprio corpo.

Martina d’Andrea

Cantautrice. Per il talento vocale e la sensibilità interpretativa che la distinguono nel panorama musicale contemporaneo. Per la dedizione con cui porta avanti il suo percorso artistico, con impegno, studio e continua crescita professionale. Per la capacità di emozionare il pubblico attraverso una voce autentica e intensa, che valorizza la tradizione musicale italiana.

La Dr. ssa Letizia Bonelli

Per il suo raffinato impegno, giornalista e manager della comunicazione, che con sensibilità, competenza e visione etica promuove cultura, arte e tutela dell’identità digitale. La sua costante dedizione a progetti editoriali e al sostegno del dialogo artistico la rende una figura di riferimento nel panorama culturale contemporaneo, capace di coniugare professionalità, passione e impegno civile.

Dr. ssa Barbara Hagiopol

Per la visione imprenditoriale e la determinazione con cui guida l’azienda MAST, contribuendo alla crescita e all’innovazione del settore. Per la capacità di coniugare competenza gestionale, creatività e attenzione alla qualità, doti che caratterizzano il suo percorso professionale. Per l’impegno costante nel valorizzare il territorio e nel promuovere iniziative che sostengono sviluppo, lavoro e cultura d’impresa.

Maestro Enzo Basile

Per la sensibilità artistica e la capacità narrativa che lo distinguono come regista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale. Per la dedizione con cui realizza opere che uniscono tecnica, emozione e profondità culturale. Per il contributo creativo alla valorizzazione della narrazione visiva, capace di coinvolgere e ispirare il pubblico.

Maestro (Dr.) Gennaro Francione

Per il prestigioso percorso come magistrato, arrivando al grado di Consigliere di Corte di Cassazione.

Per il talento creativo e la sensibilità artistica con cui ha dato voce alle sue molteplici passioni: la drammaturgia, la scrittura teatrale, narratrice e poetica. Per il suo impegno culturale e civile: è fondatore dell’Unione Europea dei Giudici Scrittori (EUGIUS) e promotore del Movimento Utopista‑Antiarte.

Maestro Enzo Di Domenico

Per la sua lunga e poliedrica carriera musicale, che lo ha visto interprete, cantautore e autore di brani diventati parte della tradizione napoletana; per la passione con cui ha animato la cultura partenopea, la sua forza creativa e il suo impegno artistico costante, e per il contributo significativo alla musica italiana.

Maestro Bruno Lanza

Per la sua lunghissima e prolificissima carriera di autore e musicista — con oltre diecimila testi scritti — che ha arricchito la canzone italiana con brani indimenticabili come ‘Mentecuore’ e la sigla di ‘Un Posto al Sole’. Per la profondità poetica delle sue melodie e per il suo impegno nell’educazione artistica, trasmettendo agli studenti valori di autenticità, umiltà e amore per la vita

Raffaele Reale

Imprenditore nel campo dei gioielli. Per la straordinaria generosità e visione culturale, che lo hanno portato ad acquistare e restaurare la casa natale di Enrico Caruso, trasformandola in museo. Per il suo impegno instancabile nel preservare la memoria del tenore e nel promuovere questo luogo simbolo della cultura napoletana.

Cav. Luciano Critelli

Per la sua straordinaria dedizione trentennale all’Ordine Internazionale De Molay, dove ha guidato e sostenuto centinaia di giovani offrendo loro valori, speranza e un futuro migliore. Per l’impegno costante nel trasformare vite attraverso l’educazione al rispetto, alla solidarietà e alla responsabilità. Per il suo talento artistico messo al servizio del bene, culminato nel riconoscimento di Papa Francesco e nel sostegno concreto a bambini e ragazzi in difficoltà. Un esempio luminoso di servizio, amore e leadership etica.

Dr. Raffaele Ravaglia

Per la lungimiranza imprenditoriale e l’innovazione che ha saputo unire con armonia: fondando Sirenyx, ha dato vita a vini d’eccellenza affinati in mare, portando alto il nome di Ravenna nel mondo e coniugando tradizione territoriale, ricerca e sostenibilità.

Dr. Giuseppe Lanzetta

Artist & Project development Manager direttore artistico e fondatore della casa discografica Sonos Music Records, che distribuisce con Virgin Music Group, è attivo come manager artistico e ha un background nella scienza e tecnologia dello spettacolo, oltre a un master nel campo.

Amb. Prof. Gennaro Ruggiero

Per la sua instancabile attività diplomatica, per la finezza e l’autorevolezza del suo giornalismo, e per il contributo innovativo offerto come produttore e regista nel panorama audiovisivo internazionale, e di docente di università internazionali, rappresenta una figura di riferimento nel dialogo tra culture e nella promozione del patrimonio artistico e umano.

Questa XII edizione, all’insegna del grande Enrico Caruso, è stata un vibrante tributo all’arte e alla cultura, sotto l’egida della creatività e della memoria del Maestro Armando Jossa, testimone di un’arte che continua a vivere e emozionare. Un evento che, nel celebrare il passato, ci ispira a guardare al futuro, a raccogliere le sfide dell’innovazione e a promuovere la cultura come ponte verso un domani più luminoso e inclusivo.