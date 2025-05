La Basilicata protagonista al Salone del Libro di Torino

Il Consiglio regionale della Basilicata, tramite la propria Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi, sarà presente alla 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere dal 15 al 19 maggio, con un ricco programma di iniziative. Questa partecipazione non rappresenta solo un contributo culturale della Basilicata a uno dei principali appuntamenti letterari italiani, ma anche un sostegno tangibile agli editori lucani, offrendo loro l’opportunità di presentare le proprie opere a un pubblico ampio e qualificato. Presso lo stand, allestito dal Consiglio regionale e da APT Basilicata, saranno presenti nove case editrici lucane: Altrimedia Edizioni, Centro Studi e Documentazione sulla Storia e la Devozione, E.co. Editrice, Edigrafema, Edizioni Giannatelli, Edizioni Magister, Fondazione Leonardo Sinisgalli, Le Penseur Edizioni, Valentina Porfidio Editore. Il claim individuato per questa edizione, “Leggere Basilicata, le parole per fare comunità”, si intreccia con il tema generale del Salone 2025 – “Le parole tra noi leggere” – e lo declina secondo una prospettiva territoriale, culturale e istituzionale. In Basilicata, infatti, leggere non è solo un atto individuale: è un gesto collettivo che connette persone, rafforza l’identità, genera cittadinanza. È un invito a conoscere e valorizzare la produzione editoriale lucana, ma anche a costruire una nuova ecologia della parola pubblica, in grado di ascoltare il territorio e costruire visioni condivise. Lo stand della Basilicata sarà un presidio di pensiero e un laboratorio di comunità, dove i libri diventano ponti e le parole spazi di incontro. Un luogo aperto alle scuole, alle biblioteche, alle associazioni, alle istituzioni, per rafforzare il tessuto sociale e promuovere la cultura come strumento di coesione e sviluppo.

Secondo il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, la presenza della Basilicata al Salone del Libro di Torino “è un’occasione importante per affermare la nostra regione come protagonista di una narrazione culturale viva, autentica e contemporanea. È un’opportunità per raccontare, attraverso i libri e la voce dei nostri autori, l’identità di una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici e, al tempo stesso, guarda con ambizione ai processi di cambiamento. La Basilicata è una terra che, partendo dalla ricchezza della sua cultura, costruisce con visione il proprio futuro. Con “Leggere Basilicata” intendiamo esprimere una scelta precisa: fare della parola e della lettura uno strumento per leggere la società lucana, interpretarne i sentimenti profondi, rafforzare l’identità collettiva e promuovere un dialogo pubblico fondato sull’ascolto, sul rispetto e sulla partecipazione. Non si tratta solo di promuovere la lettura o valorizzare l’editoria lucana, ma di dare centralità a un ecosistema creativo che contribuisce alla crescita democratica ed economica della nostra comunità. Partecipare a una vetrina internazionale come il Salone del Libro significa valorizzare un patrimonio che non è solo memoria, ma energia attiva, capace di generare coesione sociale, sviluppo economico e capacità di pensiero critico. La cultura è un pilastro della democrazia e un motore per affrontare con consapevolezza le grandi trasformazioni del nostro tempo. La Basilicata ha tutte le condizioni per essere, ancora una volta, fonte di idee, innovazione e futuro.”

Lo spazio allestito dal Consiglio regionale della Basilicata e dall’APT si trova al Padiglione 2 – Stand L27. Si allega il programma degli eventi.