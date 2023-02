Li.Bo celebra i suoi 35 anni di attività con un importante Forum, organizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti.

In occasione della celebrazione dei 35 anni dalla sua fondazione,Li.Bo, azienda leader nel mercato nazionale ed internazionale delle forniture industriali ed elettrostrumentali, organizza, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, società leader in ricerca, aggiornamento professionale e consulenza strategica, il Forum “La Basilicata come

trampolino di lancio per fare impresa nel mondo”, attraverso il quale intende dare vita a un momento di dialogo e riflessione sulle strategie per la crescita e il rilancio dell’imprenditorialità lucana,del Sud e, per esteso, del nostro Paese.

I lavori si svolgeranno venerdì 24 febbraio 2023 a Viggiano (PZ), presso il Teatro Comunale Francesco Miggiano (Via Roma, 30), dalle ore 9.30 alle 17.00 circa.

Il Forum si avvale anche del Patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Viggiano.

Attraverso dati di scenario significativi e sessioni di approfondimento monotematiche, il Forum metterà in luce il contesto socioeconomico di riferimento e le variabili di competitività ed attrattività grazie agli interventi di esperti, esponenti del territorio, stakeholders e rappresentanti delle Istituzioni.

Con il loro contributo, si parlerà di risorse, di innovazione, di prospettive per i giovani e le imprese derivanti dalle trasformazioni che stanno investendo il mercato del lavoro, nel quadro nazionale ed internazionale, anche alla luce delle opportunità del PNRR e delle criticità conseguenti la guerra al centro dell’Europa.

Il programma, allo stato attuale di definizione, prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

 Lo Scenario di riferimento nazionale e del territorio della Basilicata;

 Le risorse: il contesto economico e lo scenario energetico italiano, europeo ed internazionale;

 Sostenibilità e innovazione per lo sviluppo e il rilancio in Basilicata e nel Sud;

 Giovani e capitale umano e sociale per la resilienza dei territori.

Tra i Relatori ad oggi confermati:

Michele Albanese (Direttore Generale, BCC Monte Pruno), Renato Bocca (Founder, Li.Bo), Elena Bonetti (Deputata; già Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia), Amedeo Cicala (Sindaco di Viggiano), Carmine Cicala (Presidente Commissione Regionale dei Lucani nel Mondo), Ferruccio de Bortoli (Editorialista, Corriere della Sera; Presidente, Longanesi & C.), Alessandro Galella (Assessore per lo Sviluppo Economico, il lavoro e i Servizi alla Comunità, Regione Basilicata), Enrico Giovannini (Professore di Statistica economica, Università degli Studi di Tor Vergata, Roma; già Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibili), Michele Greco (Pro-Rettore con delega all’Internazionalizzazione, Università degli Studi della Basilicata), Cetti Lauteta (Responsabile Practice “Scenario Sud”, The European House – Ambrosetti), Ida Leone (Direttore, Assoil School), Aldo Mattia (Deputato; Membro della Commissione Ambiente), Giorgio Metta (Direttore Scientifico, IIT – Istituto Italiano di Tecnologia), Cinzia Pasquale (Presidente, CFA – Camera Forense Ambientale), Gianni Rosa (Senatore; già Assessore all’Ambiente, Regione Basilicata), Giulio Sapelli (Professore di Storia Economica, Università degli Studi di Milano; Ricercatore e Consigliere di Amministrazione, Fondazione Eni Enrico Mattei), Francesco Somma (Presidente, Confindustria Basilicata), Isidoro Trovato (Giornalista economico, Corriere della Sera), Giorgio Ventre (Direttore Scientifico, Apple Developer Academy, Università Federico II di Napoli).

È possibile seguire la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook della Gazzetta della Val d’Agri, a questo indirizzo:

https://www.facebook.com/gazzettadellavaldagriofficial

Renato Vito Bocca, Founder di Li.Bo:

“Sappiamo tutti che per fare impresa occorrono alcune condizioni, come infrastrutture, facilità di accesso al credito, norme certe e giustizia veloce, livello di tassazione sostenibile e, non ultima, la domanda interna. Sappiamo anche che spesso questi elementi mancano o sono carenti, specialmente al Sud. Ma la determinazione e la passione per il proprio lavoro sono in grado di far superare gli ostacoli che l’imprenditore trova nel suo cammino, consentendo di fare buona impresa. Sono soddisfatto di aver fatto crescere la Li.Bo in questo lungo percorso, di averla fatta evolvere da un’offerta locale a nazionale e, negli ultimi anni, anche internazionale, coinvolgendo i miei figli in questo percorso imprenditoriale e di crescita, che rappresentano il cambio generazionale di Li.Bo.”

Cetti Lauteta, Responsabile Practice “Scenario Sud”, The European House – Ambrosetti:

“Chi conosce i nostri progetti e il metodo che abbiamo scelto di applicare in Basilicata sa quanto crediamo nella possibilità che in questa Regione si rafforzino sempre più il dialogo e la collaborazione tra imprese e Istituzioni ma anche tra Istituzioni locali e centrali. Oltre agli investimenti di qualità sono,infatti, il dialogo e la collaborazione che possono innescare il cambiamento, promuovendo innovazione e uno sviluppo economico e sociale sostenibile nel medio e lungo periodo. Siamo molto felici di essere a fianco di Li.Bo in questa ricorrenza che ci ricorda non solo come le piccole e medie imprese siano la spina dorsale che tiene in piedi l’Italia ma anche quanto conti, nel percorso evolutivo di un territorio,

avere fiducia nel futuro e sfruttare le crisi per innescare o accelerare percorsi trasformativi. Renato Bocca e la storia di Li.bo ci ricordano che i lucani sono lavoratori instancabili e silenziosi ma anche che arrendersi, in uno scenario complesso come quello di oggi, non è una opzione per chi ama la propria terra d’origine. Ecco perché questo Forum non richiama solo al tempo dei “festeggiamenti” ma anche a quello della responsabilità, delle Istituzioni tutte, di accompagnare le proprie imprese su un sentiero di crescita, il più possibile moderno e di visione.”

Li.Bo

Li.Bo è un’azienda costituita nel 1988, che opera da 35 anni nel mercato nazionale e internazionale delle forniture industriali ed elettrostrumentali, fornitore delle più grandi compagnie del settore Oil&Gas. A questo settore nativo Li.Bo ha affiancato con successo anche i settori ambiente, acquedottistico, energetico, depurazione acque, farmaceutico, alimentare, aviazione e impiantistico. Distribuisce, inoltre, utensili e attrezzature industriali e assiste i clienti con servizi di ingegneria e manutenzione, relativamente all’installazione e all’utilizzo dei prodotti stessi. Li.Bo fornisce studi e allineamenti ingegneristici per reperire la migliore soluzione in termini tecnici ed economici.

Con il marchio e la divisione Li.Bo Safety, produce e commercializza abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale, attrezzatura antincedio, etc.

Con la divisione Brico, Li.Bo si occupa di commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta.

La vastissima gamma di prodotti e servizi offerti soddisfa ampiamente tutte le richieste di mercato nei vari settori merceologici, consentendo di avere un unico affidabile interlocutore per tutte le esigenze operative e produttive.

I magazzini coperti, di 10.000 metri quadri e altamente informatizzati, garantiscono una perfetta gestione delle scorte.

Particolare punto di forza è la vasta gamma di articoli in pronta consegna, che permette una rapida evasione degli ordini, una consegna celere e una riduzione dei costi di magazzino dell’utilizzatore finale.

Li.Bo conta 9 sedi (7 in Italia e 2 all’estero) e fa parte del Consorzio Industriale Lucano e della Rete Era (RERA).

The European House Abrosetti

The European House – Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 250 professionisti attivo sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo.

Il Gruppo conta tre uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.

Da più di 50 anni al fianco delle imprese italiane, ogni anno serviamo nella Consulenza circa 1.300 clienti realizzando più di 250 Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e circa 120 progetti per famiglie imprenditoriali.

A questi numeri si aggiungono circa 3.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 550 eventi realizzati per gli oltre 17.000 manager accompagnati nei loro percorsi di crescita.

Il Gruppo beneficia di un patrimonio inestimabile di relazioni internazionali ad altissimo livello nei vari settori di attività, compresi i responsabili delle principali istituzioni internazionali e dei singoli Paesi.

Dal 2013 The European House – Ambrosetti è stata nominata nella categoria “Best Private Think Tanks” – 1° Think Tank in Italia, 4° nell’Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale (fonte: “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della Pennsylvania). The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute

come una delle 141 realtà Top Employer 2023 in Italia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.ambrosetti.eu.