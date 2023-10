La Basilicata al “Tourism Expo Japan” di Osaka

La Regione Basilicata, attraverso l’Apt, da oggi e fino al 29 ottobre partecipa al Tourism Expo Japan, quest’anno organizzato a Osaka. La presenza con nuovi prodotti editoriali in lingua giapponese nello stand Italia è solo una delle azioni di marketing messe in campo da Apt per approcciare questo mercato. Da oggi infatti, è online la versione in giapponese del sito www.basilicataturistica.it, con tanti contenuti di interesse per i viaggiatori del Paese del Sol levante.

Il sito è un aiuto prezioso per sostenere l’attività già avviata di una corrispondente giapponese, esperta di incoming verso l’Italia per promuovere la Basilicata su questo mercato.

Sta ricevendo inoltre molti apprezzamenti il video “Basilicata Mother land” prodotto da Apt Basilicata per promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale lucano in Giappone.

Un ensemble di quattro musicisti giapponesi e due lucani, racconta la Basilicata e i suoi paesaggi incontaminati, non solo attraverso le immagini, ma anche attraverso la musica, con una composizione originale che combina musiche dell’identità lucana con quelle della tradizione del Sole Levante.

Nel video, della durata di circa 4 minuti, i musicisti suonano nei loro vestiti tradizionali, immersi nei diversi paesaggi in un misto di suggestioni evocative fra tradizione e contemporaneità, fra oriente e Mediterraneo. L’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata ha inserito tra i mercati di scouting quello giapponese nel Piano marketing. ”Il video – afferma il direttore Apt Antonio Nicoletti – è stato realizzato capitalizzando la progettualità dell’associazione Fadiesis, in collaborazione con Eu Japan Fest, e oltre ad essere promosso sui canali social APT, aprirà i concerti programmati in Giappone dagli artisti, che faranno quindi da testimoni diretti delle nostre bellezze. Ringrazio i sindaci di Matera, Castelmezzano, Pietragalla, Rionero e Montalbano Jonico per la preziosa collaborazione”.

I musicisti nel video sono Ryuya Kinoshita, Mariko Kinoshita, Miko Yoshioka, fisarmonica, Ota Keisuke, violino e i lucani Marianna Fezzuoglio, violoncello, e Marcantonio Cornacchia, contrabbasso.

La regia è di Mario Raele, la realizzazione di Rvm Broadcasting.