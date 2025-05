L’8° Trofeo delle Due Pinete torna a Viggiano il 18 maggio come quarta tappa del circuito Borbonica Cup e quest’anno promette di offrire una gara adrenalinica e impegnativa, dove la fatica incontra la bellezza delle pinete lucane con l’occasione di affrontare un circuito emozionante lungo circa 3,5 km che si snoda tra boschi, single track e tratti tecnici!

Il percorso si snoda tra due pinete, con una parte tecnica caratterizzata dall’alternarsi di sentieri stretti e impegnativi, seguiti da tratti cittadini per poi raggiungere l’altra pineta, con tratti veloci e altre sezioni tecniche che richiederanno massima concentrazione e abilità.

Quest’anno, avremo il piacere di ospitare il Campione Italiano categoria Allievi Walter Vaglio nonché testimonial insieme al nostro atleta Laterza Antonio e il Campione di Malta categoria Elite Luke Borg, che daranno vita a una gara mozzafiato! Non perdere l’opportunità di assistere a una competizione di altissimo livello, tra i sentieri delle pinete lucane.

Una vera sfida per chi ama il mix di tecnica e velocità, con paesaggi unici che faranno da cornice alla competizione.

A pochi giorni dall’inizio della tanto attesa 8ª edizione del Trofeo delle Due Pinete, il Presidente Dianò Giuseppe ha voluto esprimere la sua più sincera gratitudine a tutte le persone, le realtà e le istituzioni che stanno rendendo possibile la realizzazione di questo evento.

Un sentito ringraziamento va agli Sponsor, che con il loro supporto fondamentale stanno contribuendo a fare del Trofeo delle Due Pinete uno degli eventi MTB più importanti del Sud Italia. La loro collaborazione non è solo un aiuto economico, ma una testimonianza concreta della fiducia e dell’impegno che ripongono nel nostro evento.

Desidero inoltre ringraziare il Comune di Viggiano e la Regione Basilicata, che ha supportato con grande professionalità e dedizione l’organizzazione dell’evento. Senza il loro patrocinio e il loro continuo impegno, non sarebbe stato possibile realizzare una manifestazione di tale portata.

Un grazie speciale va ai volontari, il vero cuore pulsante dell’organizzazione. Sono sempre pronti ad offrire il loro tempo e le loro energie per garantire che ogni dettaglio sia perfetto e che i partecipanti vivano un’esperienza unica e indimenticabile. Senza di loro, la macchina organizzativa non sarebbe così fluida e ben strutturata.

Non da ultimo, un sentito riconoscimento va allo Staff societario che, con passione, impegno e competenza, ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per far sì che ogni aspetto dell’evento fosse curato nei minimi dettagli.

Con il Trofeo delle Due Pinete 2025 che si inserisce nel Trofeo Borbonica Cup, uno dei circuiti più prestigiosi a livello nazionale, siamo entusiasti di ospitare atleti di grande calibro, il livello della competizione sarà senza dubbio altissimo, ma ciò che conta davvero è la partecipazione di ognuno di voi.

Grazie di cuore a tutti per il supporto e l’impegno. Vi aspettiamo il 18 maggio a Viggiano per vivere insieme una giornata di sport, passione e sana competizione!