L’8 giugno a Potenza la “Stradonbosco con Domenico”

Domenica 8 Giugno, si terrà a partire da Piazza don Bosco la “StradonBosco con Domenico” 2025, manifestazione sportiva patrocinata dal Comune di Potenza attraverso l’assessorato allo sport. L’evento si compone di una passeggiata e di una gara podistica non agonistica all’insegna di una giornata sportiva organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Bosco in Potenza. Il raduno è previsto alle ore 8:30 e la partenza alle 9:00 verso viale dell’Unicef, preceduta dai motocicli del Memorial Aldo Uva.

Era la sera del 28 maggio del 2013 quando il giovane educatore salesiano, Domenico Lorusso, perse la vita a Monaco di Baviera. Da allora la comunità e tutti i suoi amici lo ricordano con la “Stradonbosco con Domenico” legando il suo nome alla manifestazione che si ispira ai valori praticati dal giovane, esempio di una vita spesa nella gioia e nell’altruismo, e che quest’anno è giunta all’undicesima edizione, non senza alcune novità. Le principali riguardano un’attiva ed intensa collaborazione con numerose associazioni locali ed enti privati che contribuiranno all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione sportiva, prime fra tutte le associazioni legate all’ambito delle donazioni. Non soltanto: da quest’anno la gara podistica non agonistica prevede tre categorie gli under 17, gli Under 11 e gli Esperti. Saranno consegnate delle targhe commemorative alle famiglie di Aldo Uva, Maurizio Ciriello e Domenico Lorusso mentre sarà attribuito il premio speciale intitolato a Linda Catalano, durante la premiazione dei vincitori della gara, assieme alla consegna di altri premi speciali per la passeggiata.

La mattina del 7 giugno una rappresentanza dello Staff effettuerà delle donazioni di sangue presso la sede dell’AVIS del Comune di Potenza che da anni sostiene la manifestazione, quale gesto concreto di riconoscenza e partecipazione.

Le iscrizioni per la gara non agonistica possono essere effettuate al link entro il 6 giugno entro le ore 20.00 al seguente link https://forms.gle/wemRt42CxYLonf9x5 o durante la serata inaugurale di Festinsieme in Piazza dei Comuni nel pomeriggio di sabato 7 dalle ore 18.00 alle ore 20.00.