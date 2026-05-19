JFest 2026, i giovani immaginano il futuro. Terzo posto per l’IIS Peano, sede di Viggiano

Non un semplice festival scolastico, ma uno spazio pubblico di ascolto delle nuove generazioni. Si è svolto presso il Cinema Il Piccolo di Matera, il JFEST 2026, la V edizione del Festival dei Giovani promosso dal Consorzio La Città Essenziale.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti degli istituti lucani coinvolti nel progetto, che attraverso cortometraggi originali hanno raccontato il proprio modo di guardare al futuro: tra paure, desideri, aspettative, lavoro, libertà di scelta e bisogno di essere ascoltati. I cortometraggi sono nati dalle parole emerse durante i podcast realizzati nei mesi precedenti dagli stessi ragazzi per il progetto Sounds Good – Tornare in Onda, promosso dal Consorzio nell’ambito del bando Cambio Rotta di Con i Bambini. Una scelta precisa: trasformare riflessioni autentiche in immagini, storie e linguaggi capaci di generare confronto, partecipazione e consapevolezza.

Particolarmente significativo il talk dedicato alle reti educative tra scuole, enti e comunità territoriali, che ha messo al centro il valore dell’ascolto e dei linguaggi creativi nei percorsi educativi contemporanei. “Il JFEST ha il merito di dare voce ai giovani e di costruire spazi nei quali i ragazzi possono raccontare loro stessi, le loro inquietudini, le loro aspettative e la loro idea di futuro”, ha dichiarato Nicola Morea, Presidente della IV Commissione Regione Basilicata (Istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro). La Basilicata ha bisogno dell’energia dei giovani e della loro capacità di immaginare il domani nella nostra terra meravigliosa.”

Vincitori JCONTEST 2026:

Primo Premio IL FUTURO È QUI – 50,644% Gruppo I Sottosopra – IIS Policoro-Tursi

Secondo Premio FUTUREAI – 50,044% Gruppo FUTURO.EXE – Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatico di Grassano

Terzo Premio TRE SGUARDI SUL FUTURO – 41,432% Gruppo Sospesi nel Futuro – IIS Peano, sede di Viggiano

JFEST si conferma così un’esperienza che unisce educazione, cultura e partecipazione, restituendo ai ragazzi uno spazio reale di parola, rappresentazione e confronto.